Arrasate: "Hay que tener valentía para atacar en el Camp Nou porque si no los partidos se hacen eternos"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha asegurado que el equipo debe tener "valentía para atacar" este sábado ante el FC Barcelona porque si no "en el Camp Nou los partidos se hacen eternos", además de reconocer que la victoria del pasado lunes ante el Sevilla FC fue "un paso al frente" y de advertir de que deben hacer "una segunda vuelta mejor para conseguir el objetivo" de la salvación.

"Está claro que hay que amenazarles. Tenemos que tener claro por dónde puede ir el partido, pero el tema de amenazar sobre todo los espacios y la portería rival es algo vital para nosotros, porque si no es cruzar los dedos y esperar, y eso normalmente no suele ir bien en ese tipo de campos", declaró en rueda de prensa. "Estamos preparados para mañana. Es un reto mayúsculo, que es conseguir lo que hasta ahora nadie ha conseguido en LaLiga", siguió sobre asaltar el Camp Nou.

Además, reconoció que sacará "un once parecido" al del último encuentro. "Vamos a jugar contra el mejor equipo de LaLiga hasta el momento, con unas señas de identidad muy claras, que va a tener la posesión, que es muy vertical, que hace gol con mucha facilidad y que la presión tras pérdida también la hace muy bien y defiende hacia adelante. Tienes que saber en qué contextos te tienes que manejar. Necesitamos orden, compromiso, como tuvimos el otro día para defender, y luego necesitamos también valentía para poder atacarles, porque si no en el Camp Nou los partidos se hacen eternos", avisó.

"Sigue siendo el bloque más alto de LaLiga, pero hay cosas que han ajustado, porque el fútbol va evolucionando muy rápido. Cuando parece que le has encontrado la vuelta a eso, ellos modifican y es más difícil. Necesitas secuencias de pases para evitar su presión, y si evitas la presión sí que se dan situaciones de mano a mano a nivel defensivo de ellos. Lo vamos a intentar, que es muy fácil decirlo, hacerlo es más complicado", prosiguió, antes de bromear con qué jugador del Barça escogería para su equipo. "Cualquiera. Meto el dedo en una bolsa y el que saque, me vale", aseguró.

Sobre qué Mallorca quiere, el técnico vasco lo tiene muy claro. "El de la jornada 22 me encantó, ese es el que quiero. No hemos sido regulares en el rendimiento, la primera vuelta es mejorable y yo soy el máximo responsable. Tenemos que hacer una segunda vuelta mejor para conseguir el objetivo. A ver si lo del otro día no es flor de un día", subrayó.

En otro orden de cosas, Arrasate reconoció que el rendimiento del equipo "está siendo irregular", pero que el triunfo del lunes ante el Sevilla FC (4-1) puede ser un paso adelante. "Necesitábamos una victoria así. Fue un paso al frente en todos los sentidos, que es lo que necesitamos. Ojalá no se convierta en algo puntual; si eso es puntual, tendremos problemas, y si eso lo convertimos en habitual, nos irá mucho mejor", expresó.

Respecto a las incorporaciones, explicó que el centrocampista Jan Salas "ha vuelto con muchas ganas", recalcando que "siempre se aprende cuando sales de casa", y destacó que el delantero angoleño Zito Luvumbo es "el típico agitador, un jugador potente y vertical". "Este año no ha tenido mucho protagonismo, pero ojalá encontremos a ese jugador que hace un año o dos fue importante en una liga como la Serie A, que es complicada. Creo que nos puede ayudar", afirmó. "Justin -Kalumba- es un jugador de presente y sobre todo de futuro y Zito no, creo que nos tiene que dar rendimiento inmediato", añadió.

"El equipo demostró el lunes de lo que puede ser capaz, y eso es lo que tenemos que encontrar entre todos, esa versión. Han venido jugadores para aportar y lo que sabemos es que el grupo es lo más importante. El grupo va a ser determinante para conseguir el objetivo; si no lo cuidas, puede ser determinante para no conseguir el objetivo. Hay tres jugadores nuevos que vienen con ilusión y mi labor también es sacarles el máximo rendimiento", continuó.

También confirmó las bajas para el duelo. Taku -Asano- tiene una pequeña lesión y estará alguna semana fuera. Abdón -Prats- es baja por un tema personal. Marash -Kumbulla- ha entrenado solo hoy con el grupo, va un poco justo de sesiones. Raíllo está acumulando sesiones, haciendo callo ya; todavía tiene alguna molestia, pues debemos decidir cuándo lo metemos de verdad", expuso.

Arrasate también se mostró muy satisfecho con el trabajo de Pablo Torre, goleador ante los nervionenses y que podría enfrentarse este sábado a su exequipo. "Cuando sales en el minuto 89, parece que pueden ser minutos residuales, pero nunca sabes. Salió enchufado, hizo una cosa que le faltaba hacer, que en esa conducción de Mateo Joseph, en vez de ser soporte, hace la ruptura, que a veces pedimos eso también a los centrocampistas ofensivos. Hizo un gol, una gran alegría, y ha visto el cariño que tiene de toda la gente. Eso te da muchísima confianza para mañana, que es un partido muy importante y también valoramos que pueda ser una opción desde el inicio", manifestó.

Por último, habló del modelo de LaLiga y del reparto de los derechos audiovisuales. "LaLiga son los clubes, que son los únicos que pueden cambiar eso. Un entrenador puede tener su opinión. El 'Fair Play' financiero es bueno, y a los hechos me remito; creo que ha sido un gran acierto de LaLiga. La flexibilidad, dónde pones el baremo, no es fácil. Para mí el problema es el reparto, pero eso ya es un tema personal. Si queremos que haya dos o tres equipos que se metan en el 'Top 8' de la 'Champions', te dirán que el reparto está bien. Si queremos una Liga más equitativa, el reparto puede ser de otra manera, como es en otras ligas", finalizó.