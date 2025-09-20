Arrasate: "Sin Julián hicieron dos goles en Anfield"

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, apuntó a la necesidad de su equipo de enmendar la "fragilidad defensiva" vista hasta ahora y empezando por el duelo contra el Atlético de Madrid este domingo, una quinta jornada de LaLiga EA Sport que sin duda se presenta exigente, con el aliciente de volver a Son Moix.

"Un rival que siempre está ahí en liga, viene de jugar Champions y si le añades que se ha dejado algún punto les hace aún más peligrosos, pero nosotros tenemos que mirar lo nuestro, ser solventes en casa, conceder menos. Estamos teniendo fragilidad defensiva y eso nos limita mucho", dijo en rueda de prensa.

"El otro día no estuvo Julián e hicieron dos goles en Anfield. Hasta una hora antes del partido no vamos a saber si juega. No es lo mismo las características de un jugador que de otro, pero no cambiamos el planteamiento por esas cosas", añadió, sobre el posible regreso al equipo rojiblanco de Julián Álvarez.

Arrasate insistió en la necesidad de no encajar con tanta facilidad. "El año pasado en la primera vuelta éramos capaces de administrar bien los goles que concedíamos. Necesitaremos un gran comportamiento colectivo. Hay cosas más importante que el sistema. El otro día nos hacen un gol de saque de banda, otro de saque puerta, y otro también con 10 jugadores, lo importante es que volvamos a ser difíciles para el rival", comentó.

"Es cosa de todos, empezando por el entrenador. Tenemos que empezar la defensa desde el primer delantero. El equipo en ataque está haciendo cosas, tenemos un delantero que está en forma, pero no está siendo suficiente. No se trata de un sistema, hay que estar concentrados", añadió, destacando en ese sentido la asociación de Mateo Joseph, quien "se está entendiendo bien con Muriqi".

Además, Arrasate se refirió la convocatoria de Jan Virgili para el Mundial Sub-20. "El club ha hecho todo lo posible pero es la ley del deporte que tiene que ir con la selección, lo importante es que mañana está en la convocatoria y a partir de ahí, ya veremos si está o no está", afirmó, contento por tener ya en dinámica a Maffeo.

"Me gustaría que la afición se metiera de lleno en el partido y lo juegue con nosotros, no estamos en disposición de pedir nada, espero esa sintonía con el público", terminó, sobre el regreso a Son Moix casi un mes después y sin haber ganado aún en Liga.