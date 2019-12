Arrasate: "Nos gusta ir a sitios como el Wanda y mostrar de lo que somos capaces"

Publicado 13/12/2019 19:02:34 CET

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, ha señalado que quieren ir al Wanda Metropolitano a demostrar al Atlético de Madrid y al fútbol qué tipo de equipo son, y aunque ha reconocido que un empate sería bueno para ellos ha asegurado que intentarán ganar el pulso a los 'colchoneros' e imponerse en el césped y en el marcador.

"Nos queremos mostrar en el Wanda como lo que somos, y es un buen escenario, aunque complicado. Nos gusta ir a esos sitios y demostrar lo que somos capaces, sabiendo la dificultad que conlleva", aseguró en rueda de prensa.

Además, quiere que su equipo no pierda su filosofía de juego. "Me gustaría que fuéramos reconocibles dentro de la dificultad y de lo que nos dejen hacer. Ser nosotros mismos. Es un rival que concede muy poco y debemos estar acertados en las ocasiones que tengamos, y jugar en campo rival", ahondó.

Una manera de jugar que para nada busca el empate, aunque sea este el resultado que más han tenido en lo que va de Liga. "Ves ocho empates de dieciséis, puedes pensar que jugamos a eso y quien nos conoce, sabe que es todo lo contrario. Mañana un empate sería buen resultado pero vamos a plantear el partido para ganarlo", aseguró.

"Si vas a defender el 0-0 lo normal es que pierdas, entiendo que es más fácil sacar un punto siendo valiente y haciendo algún gol. Sabiendo que un empate es buen resultado, lo plantearemos para ganar", explicó en este sentido el técnico, que espera un partido "de los más complicados" de la temporada.

"Son el equipo menos goleado de LaLiga, lo cual quiere decir que siguen defendiendo bien. Llama un poco la atención la poca eficacia que están teniendo hasta ahora, pero con los jugadores que tienen puede cambiar cualquier día. Espero un Atlético presionante, que juegue en campo rival, que nos va a dejar pensar muy poco. Somos parecido en la idea, a ver quién se impone", manifestó.

Por otro lado, restó importancia al interés de otros equipos en jugadores como el delantero Chimy Ávila, pero pidió que no haya salidas en invierno. "Cuanto mejor estemos, más jugadores van a llamar la atención. Es un bendito problema que haya jugadores que estén llamando la atención. A partir de ahí, no puedo decir nada. Lo que quiero es que en el mercado de invierno no nos debilitemos", se sinceró.