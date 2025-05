El Arsenal cae contra el Bournemouth antes de París

El Aston Villa sumó tres puntos en su persecución a la zona Champions

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal tropezó (1-2) con el Bournemouth este sábado en la jornada 35 de una Premier sin emoción para los 'gunners', pero aún vivos en la Liga de Campeones, mientras que el Aston Villa venció (1-0) al Fulham para perseguir la 'Champions' en la tabla.

Los de Mikel Arteta, que llevan tres partidos sin ganar en el Emirates, dejaron dudas antes de visitar el Parque de los Príncipes para remontar al París Saint-Germain en la vuelta de semifinales de 'Champions'. El defensa español Dean Huijsen y Evanilson dieron la vuelta al marcador en el tramo final en Londres.

Los locales sacaron un once muy reconocible, no dio descanso el técnico español a sus hombres importantes, y se adelantaron por medio de Declan Rice. El Bournemouth no se fue nunca del partido y los de Andoni Iraola se dieron un homenaje en una campaña histórica para el club que aún puede terminar en zona europea.

Esa lucha es la que queda en la Premier, en especial por una zona Champions por la que apretó el Villa. Los de Unai Emery se recuperaron de la semifinales de FA Cup perdida y sacaron los tres puntos gracias al gol de Youri Tielemans. Los 'villanos' suman así 60, séptimos, por los 64 del Manchester City que es tercero.

Además, la jornada dejó este sábado el empate del Everton ante un Ipswich ya descendido que evitó la celebración en Goodison Park. El penúltimo encuentro del célebre estadio, ya que los 'toffees' se mudarán de la que es su casa desde 1982, lo tuvieron en su mano los locales con los goles de Beto y Dwight McNeil.

Aún antes del descanso, el cuadro visitante recortó distancias y el 2-2 de George Hirst a diez minutos del final dejó el reparto de puntos. El Everton, sin aspiraciones en la tabla, tendrá en la penúltima jornada dentro de dos semanas, su adiós a Goodison Park. Mientras, en un encuentro entre los otros dos equipos descendidos, el Leicester venció (2-0) al Southampton con uno de los últimos goles de Jamie Vardy antes de su adiós a los 'Foxes'.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 35:

-Viernes 2.

Manchester City - Wolves 1-0.

-Sábado 3.

Aston Villa - Fulham 1-0.

Everton - Ipswich 2-2.

Leicester - Southampton 2-0.

Arsenal - Bournemouth 1-2.

-Domingo 4.

Brentford - Manchester United.

Brighton - Newcastle.

West Ham - Tottenham.

Chelsea - Liverpool.

-Lunes 5.

Crystal Palace - Nottingham Forest.