El Arsenal: compromiso defensivo, efectividad ofensiva y poderío a balón parado

Archivo - 18 February 2026, United Kingdom, Wolverhampton: Arsenal's Bukayo Saka (L) celebrates with Declan Rice (C) and Noni Madueke after scoring their side's first goal during the English Premier League soccer match between Wolverhampton Wanderers and - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrenta este miércoles al Arsenal FC en la ida de semifinales de la Champions, a las 21.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano, un conjunto inglés que lidera, aunque con apuros, la Premier League y que dominó también la fase de liga de la competición continental, apoyado en tres pilares: el compromiso defensivo, la efectividad ofensiva y su fortaleza a balón parado.

Será el cuarto enfrentamiento entre rojiblancos y 'gunners' en competición europea, con el reciente recuerdo del 4-0 que le endosaron los de Mikel Arteta al equipo madrileño en la fase de liga de esta edición de la Champions, aunque en esta ocasión el escenario será el Metropolitano. Pero los londinenses todavía no han perdido fuera de casa en Europa este curso, por lo que será un gran examen para el hambre continental de los de Diego Pablo Simeone.

Enfrente, un equipo inglés que completó esa primera fase con pleno de triunfos en 8 partidos, con 23 goles a favor y solo 4 en contra. Ahora, hasta cuartos de final, sigue invicto y acumulan 27 tantos marcados y 5 encajados en total, ya que solo el Bayer Leverkusen logró perforar la portería 'gunner' en los cuatro partidos de eliminatoria que han disputado hasta ahora -dos ante los alemanes en octavos y otros dos frente al Sporting CP en cuartos-.

Y es que el Arsenal es el equipo menos goleado de toda la competición, gracias a un sistema apoyado en una intensa presión colectiva en campo rival, intentando 'ahogar' al equipo que tiene enfrente y estar cerca del área cuando recupera el balón.

Así, también puede presumir de ser conjunto de la Champions que menos remates permite de su oponente: 9,8 por encuentro. Sin embargo, le generan más cuando es visitante, concretamente, el doble, ya que de media convierten 3,6 remates entre los tres palos cuando juega lejos del Emirates Stadium, mientras que el dato es de 1,8 cuando es local.

Además, cuando el rival consigue superar esa primera línea de presión, o encuentra espacios al contragolpe, el ajuste defensivo en transición de los de Arteta es sobresaliente, con un repliegue comprometido de los 10 jugadores de campo. Todos estos ingredientes, además de las 2,5 paradas por partido de un David Raya que ha respondido cuando el equipo le ha necesitado, explican las 8 porterías a cero en 12 encuentros para los 'gunners'.

A nivel ofensivo, su gran cualidad es sacar mucho partido a sus ocasiones -promedian 6,8 remates a puerta por partido-, ya que es el semifinalista menos goleador de la Champions -2,3 de media-. Por ejemplo, Paris Saint-Germain y Bayern han convertido 38 dianas y el Atlético, aunque con dos partidos más por los 'playoffs', 34, por los 27 de los 'gunners'.

Aquí juega un papel importante el balón parado, con la figura de Declan Rice como protagonista y lanzador sobresaliente. Arteta tiene muy trabajado este aspecto, que ha sido diferencial en partidos claves y seguro lo será en el Metropolitano.

El técnico vasco sabe mover el banquillo y cambiar el guión del partido, ya que de los 27 goles totales en Champions, 9 han sido de suplentes, que también han dado 4 asistencias. De hecho, Gabriel Martinelli, que no es titular indiscutible, es el máximo goleador del equipo londinense a nivel continental.

En la portería, Arteta cuenta con la fiabilidad de un portero de la talla de David Raya, internacional y muy completo, con buen desplazamiento en largo y buen manejo del balón, y con reflejos, como demostró en Lisboa ante el Sporting. En defensa, con las dudas de Jurriën Timber y Riccardo Calafiori, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié formarán una férrea línea de cuatro hombres. Con contundencia, expeditiva, con altura, pero también buena salida de balón.

En este 4-3-3 habitual en Arteta, con la baja del español Mikel Merino, Martín Zubimendi, que ha despertado su instinto goleador, será el faro y ese ancla al que recurren todos cuando el balón quema. Un organizador de quilates arropado por el talentoso capitán Martin Odegaard y un Rice convertido en un mediocentro 'box to box'.

Finalmente, en ataque está la duda de Eberechi Eze por la izquierda, por lo que podría entrar un entonado Martinelli. Estos dos, más Bukayo Saka, uno de los mayores talentos de la academia 'gunner' en los últimos años, son una de las principales bazas ofensivas del equipo londinense, Siempre muy abiertos para ayudar la circulación con posesión y muy verticales cuando hay recuperación en campo rival.

El Arsenal es uno de los equipos que más centros realiza, casi 19 por encuentro, y el Atlético ya lo comprobó en el partido de octubre, donde sucumbió a ese ahogamiento 'gunner', con 19 remates totales y 8 de ellos a puerta. Arriba, no estará el lesionado Kai Havertz, pero sí un Viktor Gyokeres que ya marcó a los rojiblancos y que siempre supone una amenaza para las defensas rivales pese a que su rendimiento está lejos del año pasado con el Sporting de Portugal, con el que firmó 53 goles que le catapultaron a Londres como el '9' que le había faltado el año pasado al equipo de Arteta en los grandes momentos.