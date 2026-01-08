El Arsenal empata con el Liverpool sin golpe a la Premier

Arsenal - Liverpool - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal empató (0-0) con el Liverpool este jueves en el cierre de la jornada 21 de la Premier, manteniendo una renta de seis puntos sobre el Manchester City como líder de la liga inglesa.

Los de Mikel Arteta tenían la posibilidad de dar un golpe a la Premier, después del empate el miércoles de los de Pep Guardiola, pero en el Emirates, contra el equipo 'red', falló la producción ofensiva, aunque la primera mitad fue de los locales.

El Arsenal sometió a un Liverpool que demostró de nuevo las dudas en esta segunda campaña de Arne Slot. Sin embargo, el segundo tiempo fue del Liverpool, con pocas ocasiones, pero sin sufrir ante un Arsenal que la tuvo clara con Gabriel en la última jugada, con la famosa estrategia de Arteta.

La pizarra no sonrió esta vez al equipo 'gunner', que desaprovechó la ocasión de meter ocho puntos a un City que parece el mayor obstáculo para que el Arsenal no gane una liga inglesa tras 22 años. El Liverpool firmó al menos su décimo partido seguido sin perder, 35 puntos en una zona Champions que está apretada, frenando a un Arsenal que llevaba un mes de victorias.