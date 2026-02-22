El Arsenal golea en casa del Tottenham y responde al City

Tottenham Hotspur - Arsenal - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal se apuntó (1-4) el derbi contra el Tottenham este domingo en la jornada 27 de la Premier para recuperar el ritmo de la victoria en el liderato, ante el acecho del Manchester City.

El equipo de Mikel Arteta dio suspense al encuentro en el primer tiempo, pero en el segundo goleó para meter cinco puntos en lo alto de la tabla con el segundo clasificado, aunque con un partido más. El Arsenal, que venía de dos empates, se fue al descanso con 1-1 en el Tottenham Hotspur Stadium.

Un error en la salida de balón permitió a los 'Spurs' venirse arriba en el estreno de Igor Tudor en su banquillo. Sin embargo, los problemas del Tottenham, cada vez más cerca de la zona de descenso aunque en octavos de final de la Champions, salieron a relucir con los dobletes de Viktor Gyökeres y Eberechi Eze.

Mientras, el Liverpool venció (0-1) al Nottingham Forest gracias al tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 97, con suspense del VAR incluido. El equipo 'red', lesionado Florian Wirtz en el calentamiento, tuvo un espeso encuentro que salvó en un tenso final, para sumar 45 puntos y aprovechar el empate del Chelsea en busca de la zona Champions de la clasificación.