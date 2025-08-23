Publicado 23/08/2025 20:30

El Arsenal golea al Leeds y el Tottenham bate al Manchester City en su casa

23 August 2025, United Kingdom, London: Arsenal's Viktor Gyokeres (L) and Leeds United's Anton Stach battle for the ball during the English Premier League soccer match between Arsenal and Leeds United at the Emirates Stadium. Photo: John Walton/PA Wire/dp
23 August 2025, United Kingdom, London: Arsenal's Viktor Gyokeres (L) and Leeds United's Anton Stach battle for the ball during the English Premier League soccer match between Arsenal and Leeds United at the Emirates Stadium. Photo: John Walton/PA Wire/dp - John Walton/PA Wire/dpa

   El Aston Villa cayó por la mínima en su visita al Brentford

   MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Arsenal FC ha endosado un 5-0 al Leeds United en la jornada 2 de la Premier League, durante un sábado donde también el Tottenham Hotspur ha ganado por 0-2 en su visita al Manchester City y además el Aston Villa ha caído por la mínima en su visita al Brentford FC.

   La tanda sabatina comenzó en el Etihad Stadium de Mánchester, donde Brennan Johnson adelantó a los visitantes sobrepasada la media hora tras remachar en el corazón del área una asistencia rasa de Richarlison en un ataque raudo por el lado derecho. Y en el descuento de la primera mitad, João Palhinha hizo el 0-2 tras un error del portero 'citizen' y su zaga.

   Esta derrota dejó al equipo entrenado por Pep Guardiola con tres puntos, mientras que los 'spurs' lucen seis puntos y colideran junto al Arsenal, que delante de su público goleó al Leeds gracias a un tanto de Bukayo Saka y sendos dobletes de Jurrien Timber y de Viktor Gyökeres, éste estrenándose como goleador 'gunner' en compromiso oficial.

   Eso colocó a los pupilos de Mikel Arteta con seis puntos en su casillero y los 'whites' se quedaron en la mitad de la tabla con tres puntos, los mismos que el Brentford después de vencer al Villa por 1-0 gracias a un gol de Dango Ouattara en el minuto 12; los 'villanos' solo lucen un punto, logrado con su 0-0 ante el Newcastle en la jornada 1.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LA PREMIER LEAGUE.

   -Viernes.

   West Ham - Chelsea 1-5.

   -Sábado 23.

   Manchester City - Tottenham 0-2.

   Bournemouth - Wolverhampton 1-0.

   Brentford - Aston Villa 1-0.

   Burnley - Sunderland 2-0.

   Arsenal - Leeds 5-0.

   -Domingo 24.

   Crystal Palace - Nottingham Forest.

   Everton - Brighton.

   Fulham - Manchester United.

   -Lunes 25.

   Newcastle - Liverpool.

Contador