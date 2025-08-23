El Arsenal golea al Leeds y el Tottenham bate al Manchester City en su casa

El Aston Villa cayó por la mínima en su visita al Brentford

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC ha endosado un 5-0 al Leeds United en la jornada 2 de la Premier League, durante un sábado donde también el Tottenham Hotspur ha ganado por 0-2 en su visita al Manchester City y además el Aston Villa ha caído por la mínima en su visita al Brentford FC.

La tanda sabatina comenzó en el Etihad Stadium de Mánchester, donde Brennan Johnson adelantó a los visitantes sobrepasada la media hora tras remachar en el corazón del área una asistencia rasa de Richarlison en un ataque raudo por el lado derecho. Y en el descuento de la primera mitad, João Palhinha hizo el 0-2 tras un error del portero 'citizen' y su zaga.

Esta derrota dejó al equipo entrenado por Pep Guardiola con tres puntos, mientras que los 'spurs' lucen seis puntos y colideran junto al Arsenal, que delante de su público goleó al Leeds gracias a un tanto de Bukayo Saka y sendos dobletes de Jurrien Timber y de Viktor Gyökeres, éste estrenándose como goleador 'gunner' en compromiso oficial.

Eso colocó a los pupilos de Mikel Arteta con seis puntos en su casillero y los 'whites' se quedaron en la mitad de la tabla con tres puntos, los mismos que el Brentford después de vencer al Villa por 1-0 gracias a un gol de Dango Ouattara en el minuto 12; los 'villanos' solo lucen un punto, logrado con su 0-0 ante el Newcastle en la jornada 1.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Viernes.

West Ham - Chelsea 1-5.

-Sábado 23.

Manchester City - Tottenham 0-2.

Bournemouth - Wolverhampton 1-0.

Brentford - Aston Villa 1-0.

Burnley - Sunderland 2-0.

Arsenal - Leeds 5-0.

-Domingo 24.

Crystal Palace - Nottingham Forest.

Everton - Brighton.

Fulham - Manchester United.

-Lunes 25.

Newcastle - Liverpool.