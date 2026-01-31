Arsenal y Liverpool se encuentran con Madueke y Ekitike

Leeds United - Arsenal - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal goleó (0-4) en su visita al Leeds este sábado de la jornada 24 de la Premier y el Liverpool hizo lo propio (4-1) ante el Newcastle para salir de sendos baches de resultados, mientras que el Chelsea firmó una gran remontada (3-2) ante el West Ham.

El equipo de Mikel Arteta recuperó la senda de la victoria para dejar de perder puntos en el liderato, siete de renta ahora con Manchester City y Aston Villa, a falta de que termine la jornada. Noni Madueke fue el hombre del partido para los 'gunners' en Elland Road, cuando ni siquiera se le esperaba sobre el césped.

El delantero inglés aprovechó la oportunidad que se le presentó con la lesión en el calentamiento de Bukayo Saka: asistió al español Martin Zubimendi en el 0-1 y puso el córner que el meta local Karl Darlow convirtió en propia puerta en el 0-2. En la segunda parte, Viktor Gyokeres y Gabriel Jesus sellaron un cómodo triunfo del Arsenal después de tres jornadas sin ganar.

Mientras, el Chelsea cumplió con tres puntos importantes para la lucha por el 'Top 4' y alargó el pleno con Liam Rosenior a pesar de irse 0-2 al descanso en el derbi londinense contra el West Wahm. El técnico 'blue' tuvo que rehacer al equipo tras las rotaciones que planteó de inicio y Joao Pedro y el español Marc Cucurella, que entraron para el segundo tiempo, pusieron el 2-2.

El guion había cambiado por completo y Enzo Fernández dejó los tres puntos en Stamford Bridge con el 3-2 en el minuto 92. La tensión del derbi se dejó notar al final, con el español Adama Traoré, recién llegado al West Ham, picado con Cucurella, una lluvia de amarillas y la roja al visitante Jean-Clair Todibo por agresión.

Además, el Liverpool respondió con 39 puntos a los 40 del Chelsea, a la espera del Manchester United (38), en la lucha por la zona Champions, gracias a un doblete de Hugo Ekitike en dos minutos antes del descanso. Anfield se vino arriba con la remontada exprés al gol inicial de Anthony Gordon, y en el segundo tiempo Florian Wirtz y Ibrahima Konate redondearon el triunfo 'red', tras cinco jornadas sin ganar los de Arne Slot.

Por otro lado, el Bournemouth ganó dos partidos seguidos por primera vez desde septiembre con un sufrido 0-2 ante el colista Wolves, que tuvo sus ocasiones con un gol anulado a Matheus Mane y un poste de Joao Gomes antes de que el golazo de Eli Juniour Kroupi y la sentencia de Alex Scott hicieran sonreír al equipo del técnico español Andoni Iraola.