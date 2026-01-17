El Arsenal no aprovecha el golpe del United de Carrick al City

Manchester United - Manchester City, Old Trafford - Martin Rickett/PA Wire/dpa

El Arsenal empató (0-0) ante el Nottingham Forest este sábado en la jornada 22 de la Premier para sumar un punto más en su liderato pero con sabor a escaso después de la derrota del Manchester City ante el United (0-2) en el estreno de Michael Carrick.

Los de Mikel Arteta tuvieron ocasiones, sin mostrar su mejor versión, para vencer a un Forest que dio por bueno sacar un punto ante el líder para ponerse cinco por encima del descenso. Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres tuvieron el gol en el primer tiempo y Bukayo Saka rozó el tanto de cabeza en el segundo acto.

Con su segundo empate seguido, el Arsenal se colocó en 50 puntos, siete más que el City y un Aston Villa que, con un partido menos, puede convertirse este domingo en el mayor perseguidor de los 'gunners'. El segundo mandato de Carrick en el banquillo 'red devil' no pudo empezar mejor con la victoria ante un City que encadenó su cuarta jornada sin ganar en Premier.

El cuadro local hizo en parte las paces con Old Trafford con una merecida victoria ante su vecino, con los goles en la segunda parte de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu. El meta visitante Gianluigi Donnarumma mantuvo a los de Pep Guardiola en el partido hasta esa media hora final con paradas de gran nivel ante Dorgu, Amad Diallo, Casemiro y Mbeumo. Carrick, que dirigió al United durante tres partidos en 2021, fue confirmado esta semana como técnico del United hasta el final de curso y arrancó a lo grande.

El derbi pudo torcerse para los locales a los pocos minutos, cuando Diogo Dalot llevó los tacos a la rodilla de Jeremy Doku pero no vio cartulina roja. A partir de ahí, el United firmó su mejor partido en mucho tiempo para pegarse a la zona Champions, cuarta plaza que ocupa un Liverpool que no pasó del empate ante el Burnley.

El equipo 'red' volvió a sufrir en Premier, cuarto empate seguido, después de desaprovechar un penalti con Dominik Szoboszlai y adelantarse por medio de Florian Wirtz en Anfield. El empate de Marcus Edwards en el segundo tiempo obligó a los de Arne Slot a volcarse en busca de la victoria pero de nuevo el Liverpool echó en falta más producción ofensiva, ante un Burnely en zona de descenso.

A dos puntos de ese cuarto puesto, el Chelsea recuperó la senda de la victoria con el estreno de Liam Rosenior en la Premier. El nuevo técnico de los 'blues' dejó su efecto en un intenso y directo derbi contra el Brentford en Stamford Bridge (2-0). Joao Pedro y Cole Palmer, de penalti, marcaron un gol en cada parte.

Además, por abajo en la tabla, el Leeds olvidó su última amarga derrota ante el Newcastle superando (1-0) al Fulham para mantener a raya una zona roja donde sumó tres puntos de oro el West Ham, gracias al tanto en el descuento de Callum Wilson ante el Tottenham de un Thomas Frank que empieza a quedarse sin apoyos en el banquillo de los 'Spurs'.