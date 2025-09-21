El Arsenal rasca un empate al City en el descuento

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal y el Manchester City empataron (1-1) este domingo en la quinta jornada de la Premier celebrada en el Emirates de Londres, un reparto que favorece al líder Liverpool, mientras que el Aston Villa de Unai Emery vio esfumarse su primera victoria.

Un golazo de Gabriel Martinelli en el minuto 93, control y vaselina sobre la media salida de Gianluigi Donnarumma, frustró a un City que acarició una victoria importante para recuperar el prestigio perdido la pasada campaña. El duelo lo tuvo en su mano el equipo de Pep Guardiola desde el 0-1 de Erling Haaland a los diez minutos, contra letal que inició y finalizó el noruego.

Con el estelar arranque de temporada de su delantero y un juego fiable atrás, dando la posesión a los locales, el City se protegió hasta que Martinelli dio la razón a Mikel Arteta con su cambio. Donnarumma, que había ayudado en esa seguridad visitante, salió en la foto del 1-1 que deja al Arsenal a cinco puntos del líder Liverpool, mientras que el City se queda a ocho.

Por otro lado, el domingo en el fútbol inglés dejó un empate del Aston Villa en su visita al Sunderland (1-1), a pesar de jugar con uno más durante una hora de encuentro por la expulsión de Reinildo Mandava. El gol de Matty Cash para los de Emery lo anuló Wilson Isidor en el minuto 75, dejando a los 'villanos' en zona roja.

Además, el Newcastle no pudo (0-0) con el Bournemouth de Andoni Iraola, en zona 'Champions' el equipo del técnico español, en su visita al Vitality Stadium. La mejor ocasión del partido fue de hecho para los locales, una falta de Justin Kluiver en el descuento.