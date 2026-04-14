El Arsenal, a rematar el pase a 'semis' en casa

07 April 2026, Portugal, Lisbon: Arsenal's William Saliba (L) and Sporting Lisbon's Luis Suarez battle for the ball during the UEFA Champions League quarter final first leg soccer match between Sporting Lisbon and Arsenal at the Jose Alvalade Stadium. Pho - Zed Jameson/PA Wire/dpa

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal recibe este miércoles en el Emirates Stadium al Sporting CP (21.00 horas), en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, a la que los 'gunners' llegan con ventaja de un gol después del triunfo postrero en el José Alvalade (0-1) y con el favoritismo para colarse en sus segundas semifinales de la máxima competición continental consecutivas, a costa de un conjunto portugués que sueña con el milagro.

90 minutos separan al Arsenal de colarse por primera vez en su historia en dos semifinales consecutivas de Liga de Campeones. El conjunto dirigido por Mikel Arteta sacó una valiosa victoria por la mínima en el encuentro de ida, en Lisboa, gracias a un David Raya estelar y a un gol en las postrimerías del partido de Kai Havertz. Ahora, les tocará, ante su público, sofocar el intento de remontada del Sporting y hacer buena la renta que tiene a su favor en la eliminatoria.

Todo parece a favor de los londinenses, pero el momento que atraviesa el equipo en la actualidad pone en duda su capacidad de resistencia. El pasado sábado cayeron en Premier League ante el Bournemouth, un resultado que abre por completo la pelea por el título de liga. Tropiezo que se une a los coperos en la final de la Carabao Cup, ante el City, y los cuartos de final de FA Cup, ante el Southampton. De hecho, la de la ida es la única victoria del Arsenal en los últimos cuatro partidos.

Pese a ello, los aficionados 'gunners' se aferran la regularidad durante toda la temporada en la Liga de Campeones. Los londinenses son el único equipo que no ha caído derrotado en la competición, con 10 victorias y un empate, incluido un pleno de triunfos en el Emirates. Además, la seguridad defensiva está siendo su principal seña de identidad, manteniendo la portería a cero en siete de ellos. Así, una octava imbatibilidad le aseguraría el pase a semifinales.

Y acabar con ella será el primer objetivo de los portugueses, que necesitan ganar por primera vez en Londres para, al menos, mandar el partido a la prórroga. Un territorio el del tiempo extra que ya experimentaron en su última visita al Emirates, de la que guardan un grato recuerdo. En la temporada 2022-23, con Arteta ya en el banquillo 'gunner', los lusos empataron a uno y la eliminatoria tuvo que decidirse en la tanda de penaltis, donde Antonio Adán, emergería como héroe tras detener el cuarto penalti a Gabriel Martinelli.

Además, los de Rui Borges ya tienen también experiencia en remontar un resultado adverso en esta Champions. A la fase de cuartos llegaron tras remontar un 3-0 ante el Bodo/Glimt, y en la fase de grupos dieron la vuelta a un resultado adverso en San Mamés para acabar logrando su única victoria lejos del José Alvalade (2-3) en la máxima competición continental.

En lo deportivo, el Arsenal, que se juega media Premier League el próximo domingo ante el Manchester City en el Etihad, podría no repetir el once del encuentro de ida, con la incorporación del recuperado Eberechi Eze, Gabriel Martinelli o Cristian Mosquera. Los que no estarán son los lesionados Bukayo Saka, Martin Odegaard y Jurrïen Timber, mientras que Declan Rice y Riccardo Calafiori son duda después de no ejercitarse en el entrenamiento previo al partido.

En el lado sportinguista, que llega al Emirates Stadium sin bajas, se encomiendan al delantero colombiano Luis Suárez para dar la vuelta a la eliminatoria. En la ida, Gabriel y Saliba consiguieron contenerlo en casi todo el encuentro, dejándolo rematar sólo una vez a portería, pero intentará ser clave como lo fue ante el Bodo/Glimt, ante el que consiguió marcar y asistir. Además, la vuelta del sancionado Morten Hjulmand al centro del campo es la gran noticia positiva para Borges.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Mosquera, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; y Gyökeres.

SPORTING CP: Rui Silva; Vagiannidis, Diomandé, Inacio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Gonçalves; y Luis Suárez.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Emirates Stadium.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.