El Arsenal resguarda su liderato de la Premier League frente al empuje del Manchester City

20 December 2025, United Kingdom, Liverpool: Arsenal's Viktor Gyokeres celebrates scoring their side's first goal of the game from the penalty spot during the English Premier League soccer match between Everton and Arsenal at the Hill Dickinson Stadium. P - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal ha ganado por 0-1 en su visita al Everton durante la jornada 17, aguantando el liderato de la Premier League frente al empuje de un Manchester City que ha batido por 3-0 al West Ham United, mientras que el Chelsea ha empatado (2-2) en la casa del Newcastle United y el Liverpool ha vencido por 1-2 en la del Tottenham Hotspur.

En el Etihad Stadium, Erling Haaland allanó desde el minuto 5 la victoria de los locales; Phil Foden entró al área rival y centró raso al delantero noruego, que en segunda instancia anotó ese gol inicial. Tijjani Reijnders consiguió el 2-0 en el 38', a pase de un Haaland que sentenció con otro gol (69') de tiro cercano y en un contragolpe.

Ese resultado sirvió a los 'citizens' para alcanzar los 37 puntos y aumentar su presión sobre el Arsenal de cara a su compromiso en el Hill Dickinson Stadium. No obstante, los 'gunners' disiparon dudas con ayuda de Jake O'Brien, que en el 24' cometió penalti por manos claras al saque de un córner; y con dureza, lo transformó Viktor Gyökeres en el 0-1.

Él mismo falló una ocasión antes del intermedio, Bukayo Saka erró otra en la reanudación y además el Arsenal pudo enredarse si el árbitro, en el 59', hubiera señalado penalti de William Saliba a Thierno Barry en un despeje. Pero no lo hizo y el Arsenal buscó luego su segundo gol, que rozó Leandro Trossard con un derechazo cruzado que se topó con el poste.

Pese a la incertidumbre por el corto margen que tenían los pupilos de Mikel Arteta en el marcador, su victoria nunca se vio amenazada y el conjunto 'gunner' siguió en la cumbre de esta Premier League con 39 puntos. Mientras tanto, el Everton permanece décimo con 24 puntos.

ENCUENTRO MOVIDITO EN ST. JAMES' PARK

La sesión de este sábado había arrancado en St. James' Park, donde a los tres minutos metió Nick Woltemade a bocajarro. El delantero alemán amplió su cuenta en el 20', pero falló una buena ocasión justo antes del descanso y las 'urracas' lo acusaron en la segunda mitad, pues Reece James hizo pronto el 2-1 y Enzo Fernández salió al campo para ordenar.

João Pedro selló el 2-2 domando un saque en largo del portero español Robert Sánchez, yéndose por casta de un defensor rival y marcando con un derechazo raso. El empate dejó al Newcastle con 23 puntos en la mitad de la tabla y situó al Chelsea en la cuarta plaza provisional con 29, los mismos puntos que el Liverpool tras ganar en el norte de Londres.

La expulsión de Xavi Simons a la media hora condicionó al Tottenham, que encajó el 0-1 de Alexander Isak en el 56' y el 0-2 de Hugo Ekitiké en el 66'. Aunque luego recortó distancias Richarlison, los 'spurs' se marcharon de vacío y también sufrieron la expulsión del 'Cuti' Romero; esto significó su segunda derrota consecutiva y los dejó con 22 puntos.

Un poco por encima del Tottenham en la tabla están el Brighton & Hove Albion, que suma 24 puntos tras haber empatado sin goles contra el Sunderland (27 pts.), y el Brentford, que acumula 23 después de haber derrotado por 0-2 al colista Wolverhampton Wanderers (2 pts.).