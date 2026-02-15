El Arsenal rompe su gafe en la FA Cup contra el Wigan

Arsenal - Wigan Athletic - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal goleó (4-0) al Wigan Athletic este domingo, con una primera parte perfecta, para avanzar a quinta ronda de la FA Cup, torneo al que los de Mikel Arteta venían fallando últimamente.

El equipo londinense no dio opción en el Emirates a un Tercera División que se vio muy superado con los cuatro goles en la primera media hora. Noni Madueke, Gabriel Martinelli, un gol en propia puerta y el cuarto de Gabriel Jesus encarrilaron el billete local.

Desde el título en 2020, en el primer año con el técnico español en su banquillo, el Arsenal, líder de la Premier, no alcanzaba los octavos de final de la FA Cup, ronda que se sorteará este lunes.