El Arsenal sufre el frenazo del Sunderland en el descuento

El Arsenal empató (2-2) este sábado contra el Sunderland y vio frenada su racha triunfal en el liderato de la Premier con un gol en el descuento, mientras que el Chelsea venció (3-0) al Wolves y el Manchester United rascó un empate (2-2) al Tottenham.

Los de Mikel Arteta vieron truncada su gran dinámica de manera dramática en su visita al Stadium of Light, cuando en el minuto 94 Brian Brobbey hizo el 2-2 en una mala salida del meta español David Raya. Después de ocho partidos sin encajar un gol, Dan Ballard hizo el 1-0 que mandó en el primer tiempo.

Sin embargo, Bukayo Saka y Leandro Trossard dieron la vuelta al marcador en el segundo acto para los 'gunners'. Después de 10 victorias seguidas entre todas las competiciones, el Arsenal se encontró con el empate de Brobbey en el descuento. Los de Arteta se quedan en 26 puntos, por los 20 del Chelsea y dando la opción de acercarse al Manchester City, con 19 y un partido menos.

Los 'blues' pasaron por encima del Wolves, equipo en busca de entrenador y colista de la Premier, en el segundo tiempo, con los goles de Malo Gusto, el primero con el equipo londinense tras 165 partidos, Joao Pedro y Pedro Neto. Además, el argentino Alejandro Garnacho brilló, cada vez más adaptado al Chelsea.

Por otro lado, el United salvó su buena racha, la mejor en su año ya con Ruben Amorim de cinco jornadas sin perder, con el 2-2 de Matthijs de Ligt en el minuto 96. El Tottenham llegó a saborear una épica remontada, con los goles de Mathys Tel y Richarlison en los últimos cinco minutos, pero el estadio londinense se quedó helado y ambos equipos empatados en 18 puntos en busca del 'Top 4'.