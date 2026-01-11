El Arsenal tapona la emoción de la FA Cup y el United se despide

Manchester United - Brighton - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal remontó con autoridad (1-4) al Portsmouth para avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup sin excesivo suspense a pesar de empezar por debajo en el marcador, mientras que el Manchester United cayó (1-2) ante el Brighton.

El equipo de Mikel Arteta, quien metió diez cambios con respecto a su último once titular, encajó el 1-0 del equipo de la Segunda División inglesa a los tres minutos. Después de la histórica campana del Macclesfield el sábado, un sexta división eliminando a un Premier y encima vigente campeón como el Crystal Palace, el Arsenal compró alguna papeleta para ser víctima de otra sorpresa.

Sin embargo, el líder de la Premier se fue al descanso ya por delante en Fratton Park, incluso perdonando un penalti para mayor renta, y en el segundo tiempo redondeó la goleada con Gabriel Martinelli de protagonista con un 'hat-trick'.

Por su parte, el Manchester United, 13 veces campeón del torneo, cayó por primera en tercera ronda de la FA Cup desde 2014 ante un Brighton que, por cuarta visita de las últimas cinco, fue capaz de ganar en Old Trafford. Los 'red devils', sin rumbo y sin entrenador, llevaron su temporada de mal a peor con una pobre actuación en casa.

Los del sur de Inglaterra se quedaron el billete copero con los goles de Brajan Gruda y Danny Welbeck, uno en cada parte, mientras el United, que terminó con diez por la segunda amarilla al joven Shea Lacey, solo pudo maquillar el resultado con el 1-2 en el 84'. Benjamin Sesko, que de repente está encontrando el gol, firmó el tanto, su tercera diana en los últimos dos partidos.