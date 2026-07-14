El Arsenal traspasa a Leandro Trossard al Besiktas

Archivo - Leandro Trossard of Arsenal FC in action during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo belga Leandro Trossard, de 31 años, ha sido traspasado del Arsenal FC al Besiktas JK, según informaron este martes ambos clubes después de que el propio futbolista viajase a Turquía para someterse al pertinente reconocimiento médico.

"Tras acordarse el precio del traspaso, Leo, de 31 años, ha recibido permiso para viajar a Estambul para someterse a un reconocimiento médico y completar los trámites de su fichaje por el club de la Süper Lig", indicó el Arsenal en su página web.

"Proporcionaremos más información una vez que se haya completado la transferencia", concluyó el breve mensaje de la entidad londinense. Por su parte, el conjunto turco retransmitió a través de su canales oficiales la llegada de Trossard a tierras turcas, en aras de concretar el fichaje.

Con los 'gunners', Trossard disputó 123 partidos de la Premier League durante las cuatro últimas temporadas, marcando 37 goles y dando 24 asistencias, y también participó en 34 encuentros de la Champions League, logrando siete goles y dando nueve asistencias. Además, conquistó una Community Shield (2023-24) y un título de Premier League (2025-26).