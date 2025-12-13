El Arsenal vence con fortuna al Wolves y el Liverpool respira con Salah

Arsenal - Wolverhampton - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal se impuso (2-1) al Wolves este sábado con mucho suspense y dos goles en propia puerta para no perder más renta en el liderato de la Premier, en una jornada 16 que dejó los triunfos de Chelsea y Liverpool.

El equipo de Mikel Arteta, que venía de perder ante el Aston Villa, sudó en el Emirates para cumplir con tres puntos que le colocan con 36, por los 31 y 30 de Manchester City y Villa, con un partido más. El cuadro 'gunner' se adelantó con un córner de Bukayo Saka al poste y para dentro rebotado en el portero Sam Johnstone.

Tolu Arokodare hizo el 1-1 en el minuto 90, que parecía otro paso en falso del líder, pero Yerson Mosquera se metió también en propia puerta el 2-1 en el minuto 94, apretado por un Gabriel Jesus que regresó de lesión 12 meses después.

En el primer turno de la tarde, Chelsea y Liverpool cumplieron ante Everton y Brighton con dos victorias por 2-0. El equipo 'blue', cuarto con 28 puntos, venció con comodidad gracias a los goles de Cole Palmer, quien no marcaba desde septiembre, y Malo Gusto en el primer tiempo. Alejandro Garnacho perdonó algún gol más.

El cuadro londinense, que llevaba tres jornadas sin ganar más la derrota esta semana en Champions contra el Atalanta, recuperó el ritmo del 'Top 4' que sigue persiguiendo el Liverpool. Los de Arne Slot, con el regreso a la acción de Mo Salah, vencieron con un doblete de Hugo Ekitike, el primer gol a los 46 segundos, para ponerse sextos a falta de que termine la jornada.