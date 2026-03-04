El Arsenal vuelve a depender de sí mismo para ganar la Premier

Bukayo Saka, Brighton - Arsenal - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal superó (0-1) al Brighton este miércoles en la jornada 29 de la Premier y el Manchester City empató (2-2) con el Nottingham Forest, con lo que la liga inglesa tomó color 'gunner' de nuevo.

El equipo de Mikel Arteta, líder con 67 puntos, metió siete de distancia con el de Pep Guardiola, con un partido más. El equipo 'gunner' venció en su visita al sur de Inglaterra gracias al tanto afortunado de Bukayo Saka a los siete minutos.

Los de Londres salieron airosos de un espeso encuentro en Brighton, donde la afición visitante celebró además las noticias que llegaban desde Mánchester. El City, perseguidor de un Arsenal que busca ganar la liga 22 años después, dejó de depender de sí mismo con el empate ante un Forest que salió del descenso.

Los de Guardiola se adelantaron dos veces, con los goles de Antoine Semenyo y del español Rodrigo, pero un taconazo de Morgan Gibbs-White y un derechazo de Elliot Anderson cortaron la euforia del Etihad Stadium. En su asedio final, el City tuvo la victoria en la última jugada, cuando Murillo despejó sobre la línea el disparo de su compatriota Savinho para amargura de todo celeste.

Por otro lado, la pelea por la zona Champions sonrió esta vez al Chelsea (48 puntos), que goleó (1-4) al Aston Villa (51), mientras que el Manchester United (51) perdió con el Newcastle por 2-1, como también cayó el Liverpool (48) de manera sorpresiva el martes contra el Wolves. Los 'blues' remontaron al equipo de Unai Emery, un Villa en horas bajas, con un 'hat-trick' de Joao Pedro.

Mientras, el United encajó la primera derrota con Michael Carrick por culpa del tanto de William Osula en el minuto 90 de St James' Park. Los 'red devils' jugaron toda la segunda mitad con uno más por la expulsión de Jacob Ramsey, segunda amarilla controvertida por simular un penalti. Anthony Gordon y Casemiro habían dejado en tablas el encuentro en el primer tiempo.