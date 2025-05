Arteta: "Donnarumma ganó los dos partidos para el PSG"

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, reconoció que su equipo no tuvo la contundencia en las áreas que se necesita en la Liga de Campeones, con un Gianluigi Donnarumma bajo palos que "ganó los dos partidos" de semifinales para el París Saint-Germain.

"Felicitar al PSG. Merecimos mucho más, si analizamos los dos partidos, el MVP ha sido su portero, y la Champions es decidir en las áreas. El resultado debería haber sido muy distinto. Saco muchas cosas positivas. No habíamos llegado en las mejores condiciones, pero el equipo que he visto contra uno de los mejores de Europa, me hace estar muy orgulloso. Al mismo tiempo, estoy muy disgustado de no haberlo logrado", dijo en rueda de prensa.

El técnico español compareció frustrado en el Parque de los Príncipes, pero recordó que la derrota forma parte del deporte. "Si quieres competir, estar cerca de los trofeos, más vale que sepas manejar esto. Estaban llorando en el vestuario, se podía ver cuánto lo querían", apuntó un Arteta que puso el ejemplo de un veterano como Marquinhos, más de diez años en busca de la Champions.

"Estoy orgulloso de mis jugadores, hemos generado ocasiones que normalmente son goles. El portero, no solo hoy, en la ida también, ganó el partido para el PSG. Para ganar una competición necesitas eso, en una de las dos áreas, alguien tiene que hacer algo especial. Sí, me siento orgulloso; sí, quizá nadie esperaba que llegásemos hasta aquí; pero estuvimos muy cerca de lograrlo", añadió.

Por otro lado, Arteta valoró las últimas campañas rozando la Premier y, ahora, una segunda final de Champions en la historia del club inglés tras la de 2006. "Hace dos años igual nadie pensaba que ni siquiera nos podríamos clasificar para la Champions, no ya ser segundos en la Premier, pero es una decepción no poder levantar el trofeo", terminó.