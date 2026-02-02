Arteta: "Estamos buscando activamente opciones para reemplazar a Mikel Merino"

31 January 2026, United Kingdom, Leeds: Arsenal manager Mikel Arteta reacts during the English Premier League soccer match between Leeds United and Arsenal at Elland Road. Photo: Mike Egerton/PA Wire/dpa - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador Mikel Arteta ha admitido que el Arsenal está "buscando activamente opciones" para sustituir a Mikel Merino en las últimas horas del mercado de fichajes, después de que se confirmara que el internacional español se perderá lo que resta de temporada por una fractura en el pie derecho que requiere cirugía.

Merino, que sufrió la lesión en la derrota del Arsenal ante el Manchester United el mes pasado, ha marcado seis goles en 33 partidos esta temporada. En declaraciones previas al partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga entre el Arsenal y el Chelsea, en el que su equipo tiene una ventaja global de 3-2, Arteta afirmó que están "buscando activamente opciones" para sustituirlo hasta final de temporada con la llegada de otro jugador y que seguirán haciéndolo hasta el cierre del mercado.

Arteta afirmó que cuando pierdes a un jugador "importante" a cuatro meses del final de la temporada y con todas las competiciones por disputar, tienes que buscar y hacer "todo lo posible" para ver si hay algún jugador disponible. "Necesitamos un jugador que tenga la capacidad de adaptarse inmediatamente y de influir en el equipo, y eso no es fácil, pero si fuera fácil no estaríamos aquí, así que tenemos que encontrar soluciones e intentarlo", añadió.

"No diría que estoy tranquilo. Estamos en ello. Es nuestra responsabilidad. Cuando jugamos por lo que jugamos, tenemos que darnos la mejor oportunidad y posibilidad de analizar el mercado, todas las opciones, evaluarlas y luego tomar una decisión sobre si podemos hacer algo, si es posible", concluyó el técnico donostiarra.