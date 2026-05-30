Arteta: "Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir"

30 May 2026, Hungary, Budapest: Arsenal manager Mikel Arteta gestures on the touchline during the UEFA Champions League final soccer match between Paris Saint Germain and Arsenal at the Puskas Arena. Photo: Mike Egerton/PA Wire/dpa - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, ha negado que él, su 'staff' y sus pupilos vayan "a volver a vivir" en cursos futuros todo lo "vivido este año" de éxitos y sinsabores, habiendo perdido este sábado la final de la Liga de Campeones 2025-26 en la tanda de penaltis (4-3) frente al Paris Saint-Germain en el Puskás Aréna de Budapest.

"Tienes que dominar las emociones. Sientes dolor, lo tienes que sentir, el deporte es esto. Eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores, por la temporada que hemos hecho, sobre todo por los momentos que nos dan en el día a día. Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir. Lo viviremos de otra manera, somos conscientes de lo que hemos hecho", declaró Arteta al micrófono de Movistar Plus+ aún en la zona mixta del estadio.

"Lo que pasa es que, cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club", dijo el entrenador 'gunner'.

Después analizó el encuentro. "Lo de marcar pronto, sí; luego muchas cosas, sobre todo la cantidad de minutos que hemos estado con el bloque bajo, no era lo que queríamos. Pero es un equipo que tiene soluciones, sobre todo individualmente para salirte de situaciones de presión; cualquier otro equipo en el mundo la pierde y éste no la pierde, individualmente son muy buenos", argumentó Arteta al respecto.

"Lo que ha hecho Luis con el equipo tiene un mérito tremendo y hemos estado muy cerca", aludió a Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG. "Pero desafortunadamente necesitas conectar ese pelín de suerte y hoy no lo hemos tenido", lamentó a rebufo de haber perdido en los penaltis.

No en vano, admitió que sus lanzamientos habían corrido a cargo de "los que podían" por no estar cansados. "Obviamente nos faltaban tiradores como Havertz, como Bukayo [Saka], como Odegaard, que son tiradores que siempre tendrían el balón, pero no estaban", recalcó.

"Cuando llegas a una prórroga, lo teníamos preparado, los que van a tirar van a ser jugadores distintos a los que inician y luego hay que tener acierto y no lo hemos tenido", subrayó el entrenador donostiarra.

"Ha sido un año muy muy largo. Estoy superagradecido a todo el mundo, a los jugadores, a todo el 'staff' y a todo el público que nos ha llevado en volandas 10 meses, que ha sido un maratón tremendo y ahora hay que descansar", reiteró antes de dirigirse a su rueda de prensa.

Ahí fue preguntado qué sentía. "Dolor, eso es todo. Cuando estás tan cerca y a solo unos penaltis de ganar la competición de clubes más importante, eso se lo que debes sentir", contestó de forma breve. Y más adelante le auguraron una presencia en otra finales futuras del torneo.

"Tendremos que ganárnoslo, tendremos que repetir la misma progresión que tuvimos en los últimos años. El nivel sube cada temporada. Hemos tenido una competición increíble. No hemos perdido ni un solo partido, pero la realidad es que cuando teníamos que poner las cosas a nuestro favor, especialmente en las áreas con el penalti que le pitaron a Mosquera, el no penalti a Madueke y la tanda de penaltis... Nada de eso nos cayó para nosotros", se quejó de las acciones más polémicas.

De hecho, volvió a hablar sobre ese posible penalti de Nuno Mendes a Noni Madueke en un momento clave del partido. "Es cuestión de comparar. He visto todos los penaltis de la competición en las últimas 72 horas para entender qué es penalti y qué no, y eso fácilmente sí puede ser penalti", explicó el entrenador del Arsenal con visible enfado.

Pese a la amarga derrota, reconoció sentir orgullo. "Sin duda. Lo que les he dicho a los jugadores y al 'staff' es que, si les diese las gracias un millón de veces, no sería suficiente. Y no es porque hayamos ganado la Premier League, ni porque hayamos jugado la final de la FA Cup ni porque hayamos jugado la final de la Champions League como lo hemos hecho. Es por la alegría y los momentos que hemos vivido juntos cada día, eso está por encima de todo", señaló Arteta.

"En primer lugar, hay que superar ese dolor, asimilarlo y convertirlo en combustible ara mejorar y alcanzar otro nivel porque se exigirá un nivel diferente con la calidad que hay en Europa. Quiero felicitar al PSG, a Luis en particular, porque son en mi opinión el mejor equipo del mundo. Lo que son capaces de hacer con el balón, con las acciones individuales, no lo he visto a nadie antes", repitió finalmente.