Arthur: "El proyecto ambicioso de la Juve es para estar entusiasmado"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador de la Juventus, el centrocampista brasileño Arthur Melo, ha asegurado este miércoles en su presentación que está "entusiasmado" con el nuevo proyecto de la 'Vecchia Signora' y ha añadido que espera luchar por la Liga de Campeones.

"La Juventus invierte en mí y eso es razón para estar entusiasmado. Lo daré todo por honrar ese compromiso. Hay un proyecto ambicioso y soy parte de ello", celebró en rueda de prensa.

Además, dentro de esa ambición, apuntó a la máxima competición continental. "¿La Champions League? Sería un título increíble, trabajaremos muy duro para conseguirla", manifestó.

"Es un día muy importante para mí. Quiero agradecerles a todos por la bienvenida. Estar aquí es un privilegio único, la Juve tiene una historia increíble", manifestó el brasileño, que llega procedente del FC Barcelona, donde no pudo confirmar la etiqueta de ser el 'nuevo Xavi'.

Ahora, estará entrenado por otro gran centrocampista, como es Andrea Pirlo. "No hablé en detalle con Pirlo, pero él sabe de fútbol como muy pocos. Ser entrenado por él es un privilegio. Cualquiera que ama el fútbol sabe quién es Pirlo. Trabajar con él es un honor, su grandeza no necesita descripción", aportó.

"Fui muy bien recibido, no solo por mis compañeros brasileños, sino por todo el grupo, staff técnico y dirigentes. Los fans me hicieron llegar su cariño y eso es fantástico. Me siento como en casa", concluyó.