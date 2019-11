Arturo Vidal: "Las sensaciones nunca son buenas cuando se empieza perdiendo"

Publicado 23/11/2019 15:08:34 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de FC Barcelona Arturo Vidal ha explicado que después de empezar perdiendo ante el Leganés, un partido en el que al final remontaron en Butarque (1-2), las sensaciones "no" fueron "buenas", y ha apelado a "mejorar" en próximos encuentros, porque duelos como este son los que dan "campeonatos".

"No", respondió tajante en Movistar LaLiga a la pregunta de si las sensaciones eran buenas. "Cuando se empieza perdiendo, nunca las sensaciones son buenas. Sabemos que tenemos que mejorar, tratar de que no nos marquen y manejar siempre el partido, y hoy no fue así. Esperamos que en los próximos partidos pueda cambiar esto. Había que sacar los tres puntos, porque estos partidos contra estos equipos son los que te dan los campeonatos", continuó.

Por otra parte, el chileno reconoció su satisfacción por marcar el tanto de la victoria culé. "Es una alegría, siempre es lindo marcar con el Barcelona, más cuando nos da tres puntos. Lo sacamos adelante, estaba difícil en una cancha muy complicada con un equipo que está luchando por salvarse. Hay que rescatar los tres puntos, pero tenemos que mejorar mucho más", apuntó.

Además, Vidal reconoció las dificultades con las que cuentan fuera de casa. "Todos los equipos contra nosotros se juegan la vida, y va a ser siempre así. Lo que tenemos que tratar de mejorar es que no nos marquen", indicó.

Por último, valoró la disposición de los cuatro delanteros en el esquema de salida en Butarque. "Es la idea que tenía el entrenador. Quiso empezar así; el primer tiempo no se vio muy bien porque ellos pudieron marcar, pero en el segundo controlábamos, hizo algunos cambios y pudimos estar mejor en el sistema que siempre hemos jugado", concluyó.