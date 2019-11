Arturo Vidal: "Si no siento que soy importante en el Barça, buscaré otro horizonte"

Publicado 29/11/2019 17:34:58 CET

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Arturo Vidal ha asegurado que si no se siente "importante" en el equipo blaugrana, en el mercado de invierno o a final de temporada buscará "otro horizonte" en el que poder jugar todos los partidos y siendo una figura clave.

"Me gustaría estar aquí siempre. Pero tengo que ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre, o cuando termine la temporada no siento que soy importante aquí, tengo que tomar otra decisión y buscar otro horizonte para ser importante", aseguró en una entrevista para TV3 recogida por Europa Press.

Vidal aseguró que "llegará el momento" en el que se pensará si seguir en el Barça o irse a otro sitio. "Ofertas siempre hay. Pero estoy centrado aquí en el Barcelona, en trabajar y ayudar. Pero cuando se abren los mercados, uno piensa y si uno no se siente importante, ahí uno toma una decisión", reiteró.

Además, reconoció haber estado "triste" en momentos en que no jugaba con tanta asiduidad como ahora, aunque él quiera todavía más minutos. "No he tenido la oportunidad de jugar todo. Pero he tratado de dar el máximo, he hecho ya más goles que la temporada pasada", apuntó.

"Me gusta jugar y ser importante, ayudar al equipo. Me gusta estar en los partidos importantes, y dije que estaba triste porque pasaron varios partidos importantes que no jugaba. Me tenía triste, pero a eso se le da la vuelta con trabajo", aportó.

Por otro lado, comentó que es "muy difícil" llegar al "mejor club del mundo" y ganarse el cariño de la gente, y celebró haberlo hecho. "Creo que en este año y medio lo he hecho, el Camp Nou me aplaude y así lo siento. Eso me tiene muy contento, en lo personal estoy feliz", matizó al respecto.