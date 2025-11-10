El AS Mónaco no podrá inscribir jugadores ni entrenadores hasta nueva orden de la Euroliga

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga ha prohibido de forma provisional al AS Mónaco inscribir nuevos jugadores y entrenadores, según ha informado este lunes la competición, después de que la Comisión de Control de Gestión (MCC) haya remitido un procedimiento sancionador al Panel Financiero por el presunto incumplimiento de varios artículos del Código Disciplinario.

El club monegasco está acusado de vulnerar los artículos 32.a), 32.c) y 32.d), relativos a pagos pendientes, falta de entrega de la documentación requerida y falta de cooperación con las autoridades financieras de la Euroliga. La sanción, de aplicación inmediata, se mantendrá mientras el Panel Financiero estudia el caso y emite una resolución definitiva.

El AS Mónaco, dirigido por el técnico griego Vassilis Spanoulis, ocupa actualmente la quinta posición en la Fase Regular de la Euroliga tras nueve jornadas, con un balance de seis victorias y tres derrotas, y atraviesa su mejor momento del curso tras encadenar tres triunfos consecutivos.