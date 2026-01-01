El asalto al Olimpo del ciclismo para Tadej Pogacar en el 2026

Archivo - 05 October 2025, France, Valence: Slovenian cyclist Tadej Pogacar celebrates as he wins the the men's Elite Road Race at the European Cycling Championship 2025 near Valence. Photo: Jeff Pachoud/AFP/dpa - Jeff Pachoud/AFP/dpa - Archivo

El ciclista esloveno Tadej Pogacar afronta la temporada 2026 llena de retos mayúsculos buscando consolidar su legado en el ciclismo, con el principal objetivo de fijar su nombre en el selecto pelotón de ciclistas con cinco victorias en el Tour de Francia, pero también con la mente puesta en los dos 'Monumentos' que no están en su poder.

El mundo del ciclismo contiene el aliento ante lo que se avecina en este nuevo año. Tras una temporada 2025 en la que Tadej Pogacar volvió a demostrar una superioridad insultante, el líder del UAE Team Emirates-XRG ya ha fijado sus coordenadas para los próximos doce meses. El objetivo es ambicioso y al alcance de muy pocos ciclistas: conquistar su quinto Tour de Francia.

Tras ganar la ronda francesa en 2020, 2021, 2024 y 2025, Pogacar está a solo una victoria de igualar el récord histórico de lograr vestir el maillot amarillo al término de las 21 etapas que comparten leyendas de este deporte como los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx, y el español Miguel Indurain.

Pero antes de la 'Grand Départ' en Barcelona del próximo verano, 'El Pequeño Príncipe' desafiará la temporada de clásicas en primavera. Pogacar mantiene su obsesión por los 'Monumentos'. Su espina clavada sigue siendo la Milán-San Remo que tanto se le resiste. El esloveno tan solo ha podido ser tercero en dos ocasiones --2024 y 2025--, por lo que ese será su primer gran reto de la temporada.

Con el segundo 'Monumento' en su palmarés y por partida doble, el Tour de Flandes --2023 y 2025--, la París-Roubaix estará en el horizonte. Ya probó suerte la temporada pasada con un meritorio, pero insatisfecho, segundo puesto con una dura caída incluida. El riesgo de un infortunio en el 'Infierno del Norte' es el mayor peligro para sus ambiciones en las grandes vueltas, pero el esloveno ya ha demostrado que no sabe correr con la calculadora en la mano.

Los dos 'Monumentos' restantes, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía, se encuentran desde hace algunas temporadas en su vitrina con la italiana como su carrera fetiche donde ha levantado los brazos siempre que ha participado.

Si bien Pogacar ya saboreó la 'Triple Corona clásica' al levantar Giro de Italia, Tour de Francia y Mundial en ruta en un 2024 de ensueño, otro de los grandes alicientes que tendrá esta temporada es lograr la 'Triple Corona' colocando La Vuelta a España en su casillero.

La ronda española es la única 'Gran Vuelta' que todavía no le ha visto enfundarse el maillot de líder al término de la carrera. Su única participación se remonta al año 2019 donde se subió al último cajón del podio sobre la bocina con tres victorias de etapa y que sirvió para deslumbrar sobre su potencial. Desde entonces no ha vuelto a correr La Vuelta, que le espera con los brazos abiertos.

Y por si fueran pocas las motivaciones del esloveno para este 2026, tras ganar los dos últimos mundiales --2024 y 2025--, llega al Mundial de Montreal con la oportunidad de igualar el récord histórico de tres arcoíris consecutivos, hasta ahora sólo al alcance del eslovaco Peter Sagan --2015, 2016 y 2017--.

El gran interrogante para 2026 será: ¿puede un ciclista mantener su pico de forma desde mayo hasta septiembre? Si alguien puede romper la lógica del ciclismo, ese es Tadej Pogacar. De lograr una temporada brillante y completa, el debate sobre quién es el mejor ciclista de todos los tiempos podría quedar zanjado definitivamente.