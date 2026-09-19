La Asamblea del Barça aprueba holgadamente las cuentas del 2025/26 y el presupuesto 2026/27

Liquidación del ejercicio 25/26 en la Asamblea General Ordinaria 2026 del FC Barcelona - GERMÁN PARGA / FCB

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Socios Compromisarios del FC Barcelona ha aprobado este sábado tanto la liquidación del ejercicio económico de la temporada 2025/26 -cerrado con 18 millones de euros de pérdidas netas por el deterioro contable de Barça Studios- como el presupuesto para la temporada 2026/27, que prevé alcanzar los 1.195 millones de ingresos de explotación y un beneficio neto de 1 millón de euros.

La liquidación del pasado curso ha salido adelante con el respaldo holgado del 91,72% de los compromisarios (609 votos a favor, 32 en contra y 23 en blanco de un total de 664 emitidos), mientras que las cuentas previstas para la campaña 2026/27 han sido respaldadas con 583 votos a favor, 43 en contra y 27 en blanco de un total de 653 compromisarios emitentes.

Por lo que respecta a la liquidación del ejercicio 2025/26, el club registró un récord de ingresos de 1.060 millones de euros y un beneficio ordinario de 200.000 euros en la actividad del día a día. Sin embargo, el resultado neto final arrojó 18 millones de pérdidas debido a que los auditores exigieron restar 23 millones de euros al valor de Barça Studios al no cumplirse sus expectativas de negocio, un golpe amortiguado en parte por la venta de pases VIP a largo plazo (9,5 millones de euros).

El tesorero del club, Ferran Olivé, ha aclarado ante la Asamblea que este ajuste "es un resultado extraordinario negativo que refleja una menor valoración en los libros contables, pero no se trata de una pérdida real de efectivo ni ha salido un solo euro de la caja del club".

En cuanto a la deuda financiera neta bajo el criterio de LaLiga, se elevó de 469 a 607 millones de euros. La directiva ha atribuido este repunte a los intereses de las obras del Spotify Camp Nou (+125 Meuro) y al fichaje adelantado de Anthony Gordon antes del 30 de junio; dos operaciones sin las cuales, según Olivé, la deuda habría bajado hasta los 407 millones.

Asimismo, la Junta ha puesto en valor el control de la masa salarial del primer equipo (571 Meuro, un 54% de los ingresos, por debajo del tope del 55% aconsejado por la UEFA), recordando la experiencia "traumática" de años pasados cuando la masa salarial alcanzó el 90%. Además, se ha destacado el retorno a la regla '1:1' del Fair Play financiero, el récord de más de 200 millones en ventas de la tienda oficial (BLM) tras el nuevo acuerdo con Nike y la elección del Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions League de 2029.

En la previsión económica para la temporada 2026/27, la cifra de ingresos representa un incremento del 11% respecto al cierre anterior. El principal impulsor de este crecimiento radica en la facturación del Spotify Camp Nou, que pasa de 225 a 285 millones de euros (+27%) al operar de forma continuada con un aforo superior a los 60.000 espectadores. El área comercial aportará 517 millones de euros, los derechos de televisión y media 245 millones, los traspasos y cesiones 74 millones y la partida de otros ingresos otros 74 millones.

En el capítulo de gastos de explotación (1.194 millones de euros), la masa salarial deportiva experimenta un ligero aumento hasta los 543 millones (frente a los 532 del ejercicio previo), los salarios no deportivos se sitúan en 93 millones, los gastos de gestión en 260 millones y el resto de gastos operativos en 298.

Durante su intervención, Olivé ha destacado el impacto de la vuelta al estadio ("El gran titular es que seguimos con el crecimiento de ingresos que nos genera el estadio") y ha argumentado que la entidad prevé "no tener resultados extraordinarios" este curso al dar por estabilizada la filial audiovisual. "Barça Produccions está en la línea de tener ingresos y estamos convencidos de que no hará falta deteriorarla más", explicó.

Respecto al repunte presupuestado en los sueldos deportivos y la cifra de traspasos prevista, el directivo lo ha vinculado a la renovación del bloque joven y a la dinámica ordinaria del club: "Tenemos un equipo muy joven y de mucho éxito que debemos conservar a nivel salarial. Prevemos incrementos en las renovaciones porque no queremos que se nos vayan. Lo importante es que nos mantenemos en la banda baja de lo que recomienda la UEFA", celebró. En cuanto a la venta de futbolistas (74 millones), ha remarcado que "es operativa y necesaria para dar sentido a la inversión en los equipos inferiores, ya que no todos pueden subir al primer equipo".