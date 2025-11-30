Asencio, baja para el Girona-Real Madrid

Raul Asencio of Real Madrid CF looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Olympiacos FC and Real Madrid C.F. at Stadio Georgios Karaiskakis on November 26, 2025 in Piraeus, Greece. - EUROKINISSI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa Raúl Asencio no ha entrado en la lista de convocados del Real Madrid para el partido de LaLiga EA Sports que su equipo disputará este domingo ante el Girona FC en Montilivi (21.00 horas), ha confirmado el club blanco.

El central continúa aquejado de una gastroenteritis y no viajará a tierras catalanas, donde tampoco estarán los lesionados Dani Carvajal, David Alaba y Dean Huijsen, este último por culpa de unas molestias en la rodilla. A cambio, Xabi Alonso recupera a Éder Militao, Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono.

De esta manera, la convocatoria completa la integran Courtois, Lunin, Mestre; Militão, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos; Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.