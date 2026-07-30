Asencio no se entrena con el Real Madrid por una lesión en la pierna derecha

El central Raúl Asencio no se ha entrenado este jueves con el Real Madrid por una lesión en la pierna derecha. - REAL MADRID

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central Raúl Asencio no se entrenó este jueves con el resto de la plantilla disponible del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas debido a unas molestias en el recto femoral de la pierna derecha, según informó el club blanco en un comunicado.

Raúl Asencio se sometió a unas pruebas por parte de los Servicios Médicos del club, que revelaron que sufre una "lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha". De esta forma, Asencio trabajó en el gimnasio junto a sus compañeros Eder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, que continúan con sus procesos de recuperación.

El resto del equipo completó una nueva sesión en la Ciudad Real Madrid en el cuarto día de entrenamientos de la tercera semana de la pretemporada, dirigida por el entrenador portugués, José Mourinho, y a la espera de cerrar las posibles salidas y fichajes para el próximo curso.

La sesión constó de un calentamiento articular y ejercicios de posesión y presión, carreras y trabajo de circulación de balón con finalización en miniporterías. Posteriormente, hicieron un trabajo táctico y los jugadores blancos terminaron disputando un partido sobre el césped.