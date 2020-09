Ashleigh Barty no defenderá su título en Roland Garros

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista australiana Ashleigh Barty anunció este martes que no viajará a París para defender su título en Roland Garros, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputará del 21 de septiembre al 11 de octubre, tanto "por los riesgos de salud" que existen por el coronavirus como por no haber podido hacer "una preparación ideal" por no contar con su entrenador por las restricciones.

"Ha sido una decisión difícil de tomar, pero lamentablemente no competiré en Europa este año. El Abierto de Francia del año pasado fue el torneo más especial de mi carrera, por lo que no es una decisión que haya tomado a la ligera", explicó Barty en un post en 'Instagram'.

La número uno del mundo, que también renunció a jugar el US Open por la pandemia, señaló a "dos razones" para no viajar a París. "El primero son los riesgos para la salud que todavía existen con la COVID-19. El segundo es mi preparación, que no ha sido ideal porque mi entrenador no ha podido entrenar conmigo debido a los cierres de fronteras estatales en Australia", comentó.

"Ahora, espero una pretemporada larga y el verano en Australia. Ha sido un año desafiante para todos y, aunque estoy decepcionada en el lado del tenis, la salud y el bienestar de mi familia y mi equipo siempre serán mi prioridad. Gracias a mis fans por su continuo apoyo. No veo la hora de volver a jugar para vosotros", sentenció Barty, que deseó "a los jugadores y a la Federación Francesa todo lo mejor para un torneo exitoso".