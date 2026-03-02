Así es el camino de España hacia el Mundial de Brasil

Archivo - Spain celebrate winning the FIFA Women's World Cup 2023 Final soccer match between Spain and England at Stadium Australia in Sydney, Sunday, August 20, 2023. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY - Aapimage / Dpa - Archivo

La selección española femenina de fútbol iniciará este martes en Castellón de la Plana el camino para clasificarse para el Mundial que albergará el año que viene Brasil, cita muy especial porque supondría la primera en la que acudiría como defensora del título tras su logro histórico de hace tres años, aunque primero debe confirmar su presencia, un objetivo no excesivamente difícil, más de forma directa.

España hizo historia el 20 de agosto de 2023 en Sídney al batir a Inglaterra con un gol de Olga Carmona y levantar su primer gran trofeo, nada más y nada menos además que el de la Copa del Mundo. Prácticamente dos años y medio después, empezará la defensa oficial de su corona en una fase de clasificación muy diferente a las que ha tenido que vivir anteriormente la 'Roja', aunque con un formato ya conocido.

El combinado que dirige Sonia Bermúdez, actual subcampeón de Europa y ganador de las dos ediciones de la Liga de Naciones, busca su cuarta presencia en un Mundial, también de forma consecutiva desde que debutase por primera vez en la cita en Canadá en el año 2015. Desde la Eurocopa de 2013, España no falla a un gran evento internacional, sin tener en cuenta los Juegos Olímpicos.

Y para lograrlo tendrá que afrontar una fase de clasificación, ahora más comprimida que antaño y que enviará a Brasil a once selecciones y una posible a través de una repesca intercontinental. Antes, se desarrollaban normalmente en un año natural y con grupos de seis o cinco equipos, y ahora será, como para la pasada Eurocopa, en apenas cuatro meses, con tres rivales, y con cierta mayor dureza para conseguir el billete directo, aunque si no se consigue, el panorama no es, en teoría, excesivamente amenazante.

En este sentido, España, actual número uno del ranking de la FIFA, no tuvo excesivamente suerte en el sorteo de su grupo ya que le tocó seguramente el rival más fuerte del bombo 2, Inglaterra, actual campeona de Europa y con la que ya ha librado en los últimos años más de una apasionante batalla. Islandia y Ucrania completan la terna de selecciones con las que peleará por quedar primera y poner punto y final a su clasificación para Brasil 2027.

Con todo, el combinado que dirige Sarina Wiegman, verdugo en la final de la pasada Eurocopa, será el principal obstáculo para esa clasificación directa. Ya lo fue el año pasado para el único billete para la fase final de la Liga de Naciones y la actual campeona salió ganadora pese a perder en Wembley (1-0), derrota de la que se tomó revancha en el RCDE Stadium (2-1).

La selección española comenzará su camino en el Skyfi Castalia de Castellón de la Plana este martes y posteriormente, viajará a la localidad turca de Antalya para medirse el sábado a Ucrania. En el siguiente parón, en abril, visita a Wembley el 14 de abril y recibimiento en Córdoba a las ucranianas el 18, para cerrar en junio, con el duelo en casa ante las inglesas el día 5 y la visita final a las islandesas el 8.

Si la actual campeona del mundo consigue acabar primera de su grupo, se clasificará directamente para la Copa del Mundo de Brasil, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027, mientras que si queda segunda, tercera o incluso cuarta tendrá que disputar dos eliminatorias a ida y vuelta entre octubre y noviembre/diciembre.

En el caso de que sea segunda o tercera jugará por la denominada 'Ruta 1', con el partido de vuelta en casa, contra algunos de los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos de la Liga C, donde no hay rivales teóricamente de excesiva entidad. Si es cuarta, irá por la 'Ruta 2' y se enfrentará a una de las selecciones que terminen segunda y tercera en los grupos de la Liga B, donde juegan combinados de más nivel como Bélgica, Suiza, Portugal, Escocia o Finlandia.

Si España avanza en esta primera eliminatoria, tendrá que jugar una más para estar en Brasil contra uno de los combinados ganadores de la ruta por la que no haya ido y con el choque de vuelta en casa para los que vayan por la 1. De los ocho vencedores, siete se clasificarán directamente para la Copa del Mundo y el de peor ranking según la clasificación general de ligas de la Clasificación Europea Femenina de 2026 tendrá que jugar una repesca intercontinental en febrero de 2027.