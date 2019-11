Asier Garitano: "No tienen nada que ver ni el Alavés ni el Madrid con los del año pasado"

Publicado 29/11/2019 16:51:19 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Asier Garitano, ha asegurado que ni su equipo ni el Real Madrid, al que se enfrentan este sábado en Mendizorrotza (13.00 horas), tienen "nada que ver" con los del "año pasado", cuando los babazorros se impusieron con un gol de Manu García en el minuto 95 (1-0), y ha apuntado que la clave estará en intentar "defender y minimizar todas las virtudes que tienen".

"No tiene nada que ver ni el Alavés de este año ni el Real Madrid, es totalmente diferente. Veremos si somos capaces de volver a jugar un gran partido en casa para tener opciones", declaró en rueda de prensa. "Ya casi ni me acuerdo, fue hace mucho tiempo. El fútbol es presente; lo recordaremos, pero no me ayuda para nada en este partido", añadió.

En cambio, sí que sirve de revulsivo el triunfo del pasado fin de semana en casa del Eibar (0-2). "Lo del año pasado no sirve para nada, pero ganar al Eibar, sí. Psicológicamente estamos más contentos, porque puede ser el inicio del siguiente partido", indicó.

"En Eibar no innovamos nada, los espacios a utilizar fueron los mismos. Vemos el potencial que tiene el Madrid e intentaremos equilibrar lo que hacen con los jugadores que tenemos, ocupando los espacios que creemos que tenemos que ocupar, dependiendo de dónde esté el balón, todo independientemente de quién sea el rival", prosiguió.

En este sentido, el técnico vasco explicó que la línea del equipo el último mes "no está siendo mala". "Fuimos a Vila-Real y nos metieron cuatro, fuimos a Pamplona y nos metieron otros cuatro; hay diferencia e el resultado, pero en la forma de actuar del equipo es muy parecida. Esa es la línea que tenemos que salir. Vamos a ver si con el Real Madrid somos mejores", subrayó.

Así, recalcó que cuando no tengan el balón ante los de Zinédine Zidane les tocará "defender e intentar minimizar todas las virtudes que tienen, que son muchas". "Interesa que puedas dominar todas las situaciones de partido", advirtió.

"Es un equipo que juega en posicional muy bien, que tiene un físico muy grande, que domina las áreas... Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo. Necesitas hacer un gran partido, no cometer ningún error, que ellos se sientan incómodos y que las cosas vayan a tu favor. En casa, con nuestra gente, estamos haciendo las cosas bien", apuntó.

"El Real Madrid viene de ganar Champions. Nunca ha jugado mal, ha pasado momentos en los que le ha costado un poco más. Está colíder de LaLiga, y sus objetivos empiezan a partir de febrero. Está teniendo una regularidad un poquito mejor. Les cuesta algo más fuera de casa, y eso lo tenemos que intentar aprovechar", continuó.

Por último, Garitano recordó que el Real Madrid "tiene una repercusión muy exagerada". "El aficionado que vio ganar al Alavés el año pasado pensará que por qué no va a repetir otra vez, pero eso no te ayuda para el verde. La gente de fuera no juega. Tenemos que mostrar un nivel muy alto para tener opciones, pero fácil no va a ser", concluyó.