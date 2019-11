Asier Garitano: "Que nos hagan gol en una falta trabajada nos fastidia un poco más"

Publicado 30/11/2019 15:51:17 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Asier Garitano, ha reconocido que el hecho de que el Real Madrid les haya marcado a balón parado "fastidia un poco más", ya que son jugadas que tienen muy "trabajadas", y ha explicado que han planteado un partido "abierto" porque era la única opción de sacar algo positivo ante los de Zidane, que finalmente lograron imponerse en Mendizorrotza (1-2).

"La idea era competirlo. Sabíamos del potencia del Real Madrid, de que en su última salida en el País Vasco cómo fue el partido. Ha sido un partido bastante igualado, lo estábamos compitiendo bien. Sabíamos que tendríamos nuestros momentos, pero nos han hecho dos goles en una falta lateral que estaba trabajada, que nos fastidia un poco más", señaló en declaraciones a Movistar LaLiga.

Sin embargo, el preparador babazorro destacó que el equipo no bajó los brazos. "Hacemos el empate, que es difícil y nos dura muy poco. Hemos querido, hemos tenido alguna opción, pero no ha podido ser, una pena", indicó. "Estamos hablando de un equipo que esa faceta también la domina, son muy buenos en la estrategia ofensiva. Pueden sufrir más en su área, pero no es la primera vez que solucionan los partidos así, es una de las virtudes que tiene. Cuado te toca en contra, suele fastidiar", apuntó.

En este sentido, Garitano explicó que el planteamiento de este encuentro era el único que les garantizaba poder pelear por lograr algo ante el cuadro de Zinédine Zidane. "Para competir con el Real Madrid tenemos que jugar a eso; si jugamos un partido abierto no tendríamos ninguna opción. Para tener opciones hay que jugar esta clase de partidos", subrayó.

Además, le costó rescatar algo positivo de la derrota (1-2). "Si hubiéramos hecho el gol de Manu de cabeza, sí. Vamos a seguir esta línea, pero cuando perdemos, fastidia mucho", dijo, antes de hablar del posible penalti de Militao a Aleix Vidal en el minuto 6. "Creo que ha protestado Aleix, me dicen que puede ser penalti, pero son cosas del árbitro. Una vez acabado el partido, está olvidado todo", concluyó.