La ASOBAL se alía con 'Fox Sports' para la emisión internacional de sus partidos en Argentina

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ASOBAL ha firmado un acuerdo con la cadena 'Fox Sports' para la emisión en Argentina de los encuentros de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL durante la temporada 2025-2026, avanzando así en su estrategia de internacionalización audiovisual.

Según indicó la asociación en nota de prensa este jueves, esta alianza garantizará la retransmisión semanal del partido más destacado de cada jornada "en uno de los mercados deportivos más relevantes de América Latina".

"Este acuerdo audiovisual representa un paso más en la expansión global de la marca ASOBAL, reforzando la posición comercial de la competición y ampliando la presencia de sus clubes y patrocinadores en nuevos territorios", añadió al respecto.

Este acuerdo permitirá además establecer "nuevas oportunidades de conexión y fidelización" de la audiencia de un país "donde el balonmano español genera una enorme expectación debido al alto nivel competitivo y a la gran cantidad de jugadores argentinos presentes en el campeonato".

"Llegar a Argentina significa mucho más que emitir partidos en televisión de la mano de un socio como 'Fox Sports'. Es conectar con una afición con la que compartimos el mismo sentimiento por el balonmano; es proyectar nuestra liga al mundo y demostrar que ASOBAL cada vez es más un producto global, competitivo y en crecimiento", destacó Servando Revuelta, presidente de ASOBAL.

Los partidos se emitirán en directo cada semana a través de los canales por cable 2 y 3 de 'Fox Sports' en Argentina, consolidando una propuesta audiovisual de primer nivel, con un alcance medio superior a los 20.000 espectadores por encuentro.

Con el objetivo de conectar con nuevas comunidades, la cobertura se reforzará con los contenidos de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL en el programa 'Handball de Primera', que ofrecerá resultados, análisis tácticos y entrevistas con protagonistas de la competición española, disponibles tanto en la televisión lineal como en el canal de 'YouTube' de la cadena, que cuenta con 160.000 suscriptores.

La transmisión estará a cargo de un equipo profesional de reconocida trayectoria con Hernán De Lorenzi, periodista argentino y considerado la 'voz del handball' y de los grandes eventos deportivos en América; Florencia Ponce de León, destacada figura internacional del balonmano argentino; y Paula Heredia, periodista deportiva y jugadora en activo.

"Desde hace décadas, el balonmano español es la gran referencia para el handball argentino. Llevar la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL a 'Fox Sports' es un honor y una oportunidad para transmitir a nuestra audiencia la emoción de cada encuentro y el valor único de la liga española", subrayó De Lorenzi, responsable de 'Fox Sports Argentina'.

Con este acuerdo, ASOBAL amplía su presencia en el panorama internacional del balonmano profesional, demostrando cómo su estrategia audiovisual convierte al campeonato doméstico, a los clubes y a los patrocinadores en protagonistas internacionales, "generando conexiones reales con nuevas audiencias en mercados estratégicos como Argentina", país que se une a otros territorios específicos como Hungría, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia y Georgia.