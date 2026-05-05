ASOBAL impulsa su propia plataforma OTT para explotar y monetizar sus contenidos

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BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (ASOBAL) ha puesto en marcha el desarrollo de su propia plataforma OTT con el lanzamiento de una solicitud de propuesta (RFP), en el marco de su estrategia audiovisual para redefinir el modelo de distribución y monetización de contenidos tras el cese de LALIGA+, previsto para el próximo 30 de junio.

La patronal del balonmano español inicia así una nueva fase dentro de su proceso de transformación con una RFP dirigida a proveedores tecnológicos con el objetivo de crear una plataforma OTT propia que permita la explotación directa de sus contenidos. El modelo contempla sistemas de suscripción (SVOD) y pago por evento (PPV), así como la distribución de la señal a terceros tanto a nivel nacional como internacional.

El modelo de explotación será híbrido, combinando contenido en abierto no exclusivo, enfocado a maximizar el alcance y la visibilidad, con contenido exclusivo de pago orientado a la monetización directa a través de la plataforma.

El proyecto incluye no solo el desarrollo tecnológico de la OTT, sino también la creación de un ecosistema digital que facilite el acceso a los contenidos, refuerce la relación con los aficionados y optimice las vías de generación de ingresos. Además, incorporará capacidades de distribución a terceros, incluyendo plataformas y operadores especializados, con el objetivo de ampliar el alcance del balonmano profesional español.

"Este proceso forma parte de una estrategia a medio y largo plazo orientada a reforzar la sostenibilidad económica de la competición y a adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo audiovisual en el deporte", señaló el director general de la competición profesional, Fernando Corral.

En paralelo, ASOBAL ha incorporado a Zenon Sports Consulting como asesor estratégico en el ámbito audiovisual. La firma, liderada por Julio Fariñas, colaborará en la definición, estructuración y ejecución del proceso de comercialización de los derechos audiovisuales.

La RFP ya ha sido remitida a distintos proveedores del sector y el proceso de adjudicación se prevé que concluya en las próximas semanas.