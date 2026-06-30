La Asociación PDE Internacional pone en marcha el campamento 'Campeones' en Villaverde (Madrid). - PDE INTERNACIONAL

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Punto de Encuentro Internacional ha puesto en marcha una nueva edición de su campamento gratuito de verano 'Campeones' en el barrio madrileño de Villaverde Alto, en la que participarán un centenar de niños del 29 de junio al 3 de julio en las instalaciones del Auditorio Plata y Castañar.

La iniciativa ha buscado ofrecer una alternativa de ocio educativo a menores de entre 5 y los 12 años que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. El proyecto cuenta con la implicación directa de más de cien voluntarios encargados de dinamizar las distintas jornadas lúdicas.

Las actividades planificadas para los asistentes abarcan desde talleres artísticos, actividades deportivas, música, teatro, baile, pintura y baño en la piscina. La organización ha estructurado cada una de las jornadas mediante diferentes estaciones temáticas con el objetivo de que los menores puedan elegir de forma autónoma sus actividades.

La entidad organizadora señala que la finalidad fundamental del proyecto, más allá del entretenimiento, radica en fomentar valores sociales esenciales como el respeto, la empatía, la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo.

Esta iniciativa social solidaria nació originalmente en 2018 con el propósito de proporcionar a la infancia un espacio seguro donde los participantes pudieran sentirse escuchados, valorados y acompañados en sus vacaciones.

Desde su fundación, cientos de niños han pasado por las sucesivas convocatorias de este proyecto comunitario. La organización ha defendido que este tipo de actuaciones representan un beneficio directo para los entornos residenciales donde las familias tienen un menor acceso a alternativas pedagógicas y de ocio durante el periodo de vacaciones escolares.

La Asociación PDE Internacional es una entidad dedicada al desarrollo de proyectos sociales dirigidos de forma específica a la infancia, la juventud y las familias. Las líneas de actuación de la organización se han centrado en promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas a nivel comunitario.