Aspas no basta en Granada y el Getafe no puede con el Alavés

El RC Celta no logró la reacción esperada con el regreso tras lesión de Iago Aspas y se tuvo que conformar con un empate justo ante el Granada, mientras que el Getafe también se quedó a cero en la visita del Deportivo Alavés en la jornada 21 de LaLiga Santander.

El cuadro gallego encadenó su cuarta jornada sin ganar a pesar de que volvía su mejor hombre al once, un Aspas que se había perdido todos esos malos resultados. El moañés apenas tuvo un remate franco con el que intentar obrar el milagro, mientras que el Granada, que el miércoles buscará las semifinales de la Copa del Rey ante el Barça, tampoco tuvo un juego ofensivo con el que romper el empate.

Al descanso, el 0-0 era más que normal y en el segundo tiempo ambos tuvieron minutos más animados. Nolito tuvo el primer aviso, al que respondieron Kenedy y Machís. Eduardo Coudet lo intentó moviendo el banquillo pero fue Aspas quien más cerca estuvo, atento Vallejo en la ayuda al meta local Rui Silva. La igualdad en Los Cármenes mantiene al Celta lejos (25 puntos) de la zona noble que marca precisamente el Granada, séptimo con 29.

La jornada este domingo empezó con otro 0-0 en el Coliseum. El Getafe no pudo con el Alavés, pero al menos le mantuvo atrás, marcando el descenso que aún tiene solo a cinco puntos el equipo madrileño. El Getafe lo peleó con Arambarri en el primer tiempo y al final, pero el Alavés no sufrió atrás. Sin embargo, a los vascos no les dio para generar peligro en todo el partido.

Así, el paso de los minuto convenció a Abelardo de lo bueno de al menos sumar el punto, que pudo evitar el cuadro de Bordalás en los últimos instantes. El Getafe deja escapar su feudo para recuperar la senda de la victoria y el Alavés se queda en descenso, incapaz de dar un paso al frente en el segundo tiempo por la urgencia de ganar.

