La aspirante Bélgica mide el hambre de Portugal y Cristiano en Sevilla

El delantero busca convertirse en el máximo goleador de selecciones ante un rival que viene del pleno en la fase de grupos

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Bélgica y Portugal se citan este domingo en La Cartuja de Sevilla (21.00 horas/Telecinco) por un billete para los cuartos de final de la Eurocopa, un partido en el que los de Roberto Martínez buscan hacer valer su pleno en la fase de grupos y los lusos, liderados por un Cristiano Ronaldo que busca un nuevo récord internacional, aumentar sus expectativas para continuar su camino y revalidar el título.

Líderes del Grupo B tras terminar la primera fase como una de las únicas tres selecciones -junto a Países Bajos e Italia- con nueve puntos, los 'Diablos Rojos' se presentan en los octavos como una de las grandes favoritas a llevarse el título continental, que rozó en la edición de 1980 -cuando cayó en la final de Roma ante Alemania Federal (1-2)-.

Ahora, con la mejor generación de futbolistas de su historia y con la vitola de número uno del ranking FIFA, Bélgica quiere dar un paso más y confirmar que su tercer puesto en el Mundial de Rusia no fue fruto de la casualidad. Ya en esta fase de grupos, goleó a Rusia (3-0), sufrió algo más para remontar a Dinamarca (1-2) y cerró con una cómoda victoria ante Finlandia (0-2).

Todo ello haciendo gala de una sólida defensa, con Kevin de Bruyne llevando la manija tras recuperarse de su fractura facial, y sobre todo, amparada en un ataque muy efectivo. Solo en dos de los últimos 58 partidos con Roberto Martínez al frente, los belgas se han quedado sin anotar: en las semifinales del Mundial 2018 frente a Francia (0-1) y, precisamente, ante Portugal en un amistoso antes de aquella cita mundialista (0-0).

Una vez más, la responsabilidad ofensiva recaerá en Romelu Lukaku, que lleva tres tantos en el torneo y que ha anotado 23 goles en 21 partidos con su selección desde el pasado Mundial. El delantero del Inter de Milán, previsiblemente acompañado por el jugador del Atlético Yannick Carrasco y el madridista Eden Hazard, sostendrá un apasionante duelo de 'killers' con Cristiano Ronaldo.

"Me gustaría tener su regate y su forma de golpear el balón, pero a él le gustaría tener mi potencia y mi puntería", confesó sobre el astro portugués antes del choque. Sin embargo, los 'Diablos Rojos' no quieren centrarse solo en el ariete de la Juventus, que busca hacer historia en este duelo. "No hay un plan anti-Ronaldo. Si te concentras solo en un jugador, otro te golpeará", advirtió Roberto Martínez.

Y es que Cristiano tiene ante sí la oportunidad de convertirse en este encuentro en el máximo goleador de la historia de las selecciones. Con sus dos goles en el empate ante Francia en el último partido del Grupo F (2-2), alcanzó los cinco en esta cita y los 109 del iraní Ali Daei, que hasta entonces lideraba la tabla de artilleros mundiales.

Ese mismo día desbancó a Miroslav Klose como máximo goleador en Mundiales y Eurocopas (19), y ya en su estreno dejó atrás al francés Michel Platini como 'Pichichi' de las Euros (11). Un solo tanto ante Bélgica, que cuenta con el madridista Thibaut Courtois como seguro bajo palos, le permitiría ascender a lo más alto del Olimpo de los goleadores de selecciones y seguir haciendo historia.

El exmadridista continúa siendo la principal referencia de una Portugal que quiere reeditar el camino que le llevó a conquistar la pasada edición del torneo continental. En 2016, como ahora, avanzó tercera a las eliminatorias, y al final acabó alzando el trofeo ante la anfitriona Francia con un gol de Éder.

Sin embargo, en un duelo inédito en grandes torneos ante los belgas, deberá corregir su debilidad atrás si quiere tener opciones para seguir adelante. En el 'grupo de la muerte', solo mantuvo su portería imbatida ante Hungría (0-3), pero después sufrió la ira de Alemania (2-4) y empató en un emocionante choque ante Francia (2-2).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T.Hazard, Meunier, De Bruyne, Witsel; Carrasco, Eden Hazard y Lukaku.

PORTUGAL: Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, Moutinho; Renato, Diogo Jota, Bernardo Silva; y Cristiano Ronaldo.

--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 21.00/Telecinco.