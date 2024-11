Aston Martin ayuda a los afectados por la DANA a través de la Cruz Roja

Fernando Alonso: "Que sepáis que no estáis solos"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Fórmula 1 Aston Martin anunció este domingo una donación para los afectados por la DANA especialmente en la Comunidad Valenciana a través de la Cruz Roja, con un "mensaje de apoyo" desde un equipo con mucha plantilla española, como el piloto asturiano Fernando Alonso o su embajador Pedro Martínez de la Rosa.

"Quería mandar un mensaje de apoyo a los afectados por la DANA, todos hemos visto las imágenes, todos hemos quedado impactados por la dureza de ellas y desde Aston Martin han tenido una iniciativa de colaborar con la Cruz Roja y de canalizar un poco las ayudas que puedan llegar por parte de todo el mundo en Aston Martin", dijo Fernando Alonso en un mensaje en la red social 'X'.

"Podemos ayudar y poner nuestro granito de arena. Es una situación difícil que tampoco sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes, pero bueno, mandar muchísimo ánimo, que sepáis que no estáis solos y que hay muchísima gente preocupada y con ganas de ayudar así que un abrazo muy fuerte a todos y fuerza", añadió.

A través de un comunicado, Aston Martin apuntó estar sufriendo por las noticias e imágenes que han llegado estos días desde España, por una DANA que ha causado más de 200 muertos e innumerables daños materiales, poniendo en marcha esa donación con Cruz Roja.

"Nos ha entristecido ver los efectos devastadores de las recientes inundaciones en el sur y este de España. Sentimos una fuerte conexión con la región, con un gran número de colegas españoles y el increíble apoyo que nuestros aficionados españoles muestran al equipo", afirmó el equipo inglés.

Junto al mensaje de Alonso, otros miembros de Aston Martin mandaron su apoyo a los afectados, entre ellos el también español De la Rosa, embajador del equipo desde 2022. "Me gustaría enviaros un mensaje de apoyo a todos los que estáis sufriendo esta DANA tan trágica y cruel, devastadora. Deciros que en el equipo Aston Martin de Fórmula 1 estamos todos muy tristes, muy tocados", dijo.

"Toda ayuda ahora es poca, insignificante y lo sabemos, pero sí que me gustaría enviaros un mensaje de ánimo. Deciros que no podemos olvidar, no podemos sacarnos de nuestra cabeza lo que hemos visto, lo que habéis sufrido, lo que estáis pasando y cómo estáis luchando. Así que un abrazo muy fuerte. Estamos con vosotros", terminó.