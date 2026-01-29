Aston Martin estrena el nuevo AMR26 de Fernando Alonso en Barcelona

Archivo - Adrian Newey, Aston Martin - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El test de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya vivió este jueves el esperado estreno del nuevo Aston Martin, el AMR26 diseñado por Adrian Newey que no dejó a nadie indiferente en un penúltimo día de acción que dominó Mercedes.

El nuevo coche de Fernando Alonso, con que el doble campeón del mundo aspira a estar en la pelea de un Mundial con nueva reglamentación, saltó a la pista de Montmeló en la última hora de la jornada con Lance Stroll al volante. El AMR26 acaparó titulares en redes sociales, de la propia F1.con y revistas especializadas por su cambio radical con respecto al coche del año pasado.

El Barcelona Shakedown, cita a puerta cerrada donde los equipos empiezan a probar sus nuevos monoplazas para el Mundial que arrancará en Australia del 6 al 8 de marzo, destapó un Aston Martin en color negro y con detalles muy diferentes al resto. Stroll terminó provocando una bandera roja con el coche parado en los últimos instantes del día.

Se espera que el diseño revolucionario de Newey, artífice del éxito de Red Bull, esté ya en manos de Fernando Alonso este viernes. Igualmente, el neerlandés Max Verstappen podría saltar al trazado catalán después de que Red Bull se perdiera los últimos dos días por el accidente de Isack Hadjar con el RB22 en mojado.

La jornada, la penúltima en Montmeló antes de los test oficiales de pretemporada en febrero en Bahréin, dejó algunos problemas técnicos de McLaren con Oscar Piastri al volante. El campeón del mundo, Lando Norris, rodó el miércoles, y fue el australiano quien tuvo que lidiar con los problemas del coche papaya.

En cambio, Mercedes volvió a rodar, mucho, a gusto y rápido, con Kimi Antonelli y luego George Russell acumulando 167 vueltas, ambos marcando los mejores tiempos por la mañana y por la tarde. Igualmente, Ferrari se acercó a las 200 vueltas con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, con el monegasco tercero en tiempos.