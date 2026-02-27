El Aston Villa amplía su mala racha ante el colista Wolverhampton

27 February 2026, United Kingdom, Wolverhampton: Tensions flare between the players during the English Premier League soccer match between Wolverhampton Wanderers and Aston Villa at Molineux Stadium. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aston Villa ha perdido este viernes por 2-0 en su visita al Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League, en un partido correspondiente a la jornada 28 y cuyo resultado ha ampliado la actual mala racha del equipo de Birmingham, que al menos sigue tercero en la tabla.

En el Molineux Stadium, la incesante lluvia condicionó el partido y no se vio la primera ocasión hasta pasado el primer cuarto de hora, cuando el portero local José Sá desbarató un disparo centrado de Douglas Luiz. Pero aparte de esa acción, poca más historia tuvo la primera mitad.

Tras el descanso, la dinámica continuó hasta que João Gomes en el 61' forjó un ataque con su robo en el centro del campo y tirando un par de caños hasta pasar el balón hacia la banda derecha; ahí Jackson Tchatchoua avanzó metros y centró al corazón del área visitante, donde Adam Armstrong amortiguó para que el propio João Gomes marcase un derechazo alto.

Los 'villanos' rozaron el empate en el 77', con un zurdazo a bocajarro de Ian Maatsen y que taponó José Sá, y también en el tiempo añadido, ya que Yerson Mosquera salvó bajo el larguero un remate de Amadou Onana. Ahí en el contragolpe, Rodrigo Gomes anotó el 2-0 con un derechazo a la media vuelta dentro del área. Los 'wolves' tienen 13 puntos y el Villa luce 51.