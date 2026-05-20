Friburgo - Aston Villa - Robert Michael/dpa

El Aston Villa reconquista Europa con Emery

El equipo inglés volvió a ser campeón 44 años después en una gran final de Liga Europa sobre el Friburgo en Estambul

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Aston Villa goleó (0-3) al Friburgo este miércoles para levantar la Liga Europa 2025/26 en la final celebrada en el Tüpras Stadium de Estambul, reconquista continental del equipo inglés 44 años después y de la mano del técnico español Unai Emery.

Los 'villanos', campeones de la Copa de Europa en 1982, alzaron su segundo título continental con autoridad y calidad, bajo la pizarra y el despliegue táctico de un Emery que ganó su quinta de la anteriormente llamada Copa de la UEFA. El entrenador vasco, que solo falló a una con el Arsenal, volvió a reinar como en 2014, 2015, 2016 y 2021, entre Sevilla y Villarreal.

Si hace dos campañas devolvió a los de Birmingham a la Champions cuatro décadas después, la trayectoria de Emery dejó una muesca histórica en Estambul para ganarse la estatua en Villa Park. El equipo inglés mostró su mayor calidad, golpeó antes del descanso, volvió a levantar un trofeo 30 años después de la Copa de la Liga de 1996 y olvidó las cuatro finales domésticas que perdió después.

Los zarpazos de Youri Tielemans y Emiliano Buendía noquearon a un Fribugo que, desde el inicio, demostró nervios, mal colocado, con pases imprecisos. El Villa no tardó en enseñar su verticalidad y poco a poco fue ganando terreno, dejando avisos de peligro. Pasada la media hora, el equipo de Emery redobló su agresividad arriba y la categoría de los 'villanos' salió a relucir en Estambul.

La pizarra del técnico vasco sirvió el 0-1 Tielemans, en un saque de esquina puesto en corto, y Buendía sacó un zurdazo a la escuadra para doblar la renta en el descuento. Sin cambios en la reanudación, los de Julian Schuster siguieron a merced de los ingleses, sin presencia en campo rival, hasta que el futbolista argentino desbordó en banda izquierda y puso el balón del 0-3 de Morgan Rogers.

Con media hora, el técnico alemán movió banquillo, pero el Villa perdonó una goleada mayor, con el propio Buendía o un Ollie Watkins que buscó su gol, sin necesitar a un Emiliano Martínez que voló en una de Johan Manzambi, anulada incluso por fuera de juego. El equipo de Emery defendió igual de bien que atacó ante un Friburgo que estuvo muy lejos de ganar el primer título de su historia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRIBURGO, 0 - ASTON VILLA, 3. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

FRIBURGO: Atubolu; Kubler (Makengo, min.73), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, min.61), Treu, Eggestein, Hofler (Holer, min.61), Beste (Gunter, min.86), Manzambi, Grifo (Scherhant, min.73) y Matanovic.

ASTON VILLA: Martinez; Cash, Konsa, Torres (Mings, min.88), Digne (Maatsen, min.81); Lindelof (Onana, min.66), Tielemans (Douglas Luiz, min.88); McGinn, Buendía (Sancho, min.81), Rogers; y Watkins.

--GOLES:

0 - 1, min.41, Tielemans.

0 - 2, min.45+3, Buendía.

0 - 3, min.58, Rogers.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA). Amonestó a Buendia (min.15), Cash (min.21) y McGinn (min.84) por parte del Villa. Y a Treu (min.5) en el Friburgo.

--ESTADIO: Tüpras Stadium (Estambul).