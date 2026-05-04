Asturias acogerá el Campeonato de Europa de Piragüismo Sprint Olímpico en 2028

Archivo - Los vigentes subcampeones mundiales Marcus Cooper Walz, Rodrigo Germade, Saúl Craviotto y Carlos Arévalo -de izquierda a derecha- durante una de las sesiones en el campo de regatas de Trasona (Asturias) - RFEP - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) - Asturias, en la pista de Trasona, se encargará de organizar en el año 2028 el Campeonato de Europa de Piragüismo en la modalidad de Sprint Olímpico, según confirmó este lunes la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

El organismo celebró una noticia que "supone un nuevo impulso" al piragüismo en España y que "se ha conseguido gracias al trabajo de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) junto a la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias (FPPA), que llevan trabajando de la mano en este proyecto desde hace varios meses".

"Esta noticia es un hecho muy relevante para el piragüismo español, ya que este Europeo será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y llega en un momento en el que España goza de ser una de las mejores federaciones del mundo", apuntó Javier Hernanz, presidente de la RFEP.

Una delegación de la Federación Internacional y de la Europea visitó el pasado mes de febrero las instalaciones de Trasona donde, de la mano de Javier Hernanz y de Miguel Ángel Gallo, presidente de la FPPA, se sentaron las bases para que la candidatura de Asturias cuajase de cara a segundas reuniones.

Posteriormente, se expusieron todas las virtudes de traer una competición como esta a España y, finalmente, en la reunión de los delegados internacionales, fue Trasona, "el centro neurálgico del piragüismo español" y sede en 2010, la candidata elegida para la disputa de este Campeonato de Europa.

"A día de hoy, creo que es uno de los hitos más importantes de esta Federación, ya que este año vamos a organizar el Campeonato del Mundo en Villajoyosa de Surfski. Pero además estamos preparados para ser los organizadores del Campeonato del Mundo de Slalom, Descenso de Aguas Bravas y Freestyle en 2027. Todo esto se unirá al Campeonato del Mundo de Maratón, que también se celebrará en España en 2028", subrayó Hernanz.

La de 2028 será la cuarta gran competición internacional que se dispute de Sprint Olímpico en suelo español en lo que va de siglo. En 2002, se disputó el Campeonato del Mundo en las instalaciones del CEAR de La Cartuja de Sevilla, cinco años después, en 2007, en el embalse de Pontillón de Castro, en Verducido, tuvo lugar el Campeonato de Europa de la especialidad y, en 2010, nueva cita continental en Trasona.

De este modo, y con fechas todavía por ser confirmadas de manera oficial, la propuesta de la ICF para la disputa del clasificatorio continental para los Juegos es la del martes 9 y miércoles 10 de mayo, mientras que el Campeonato de Europa tendría lugar entre el 11 y el 14 del citado mes de 2028.

"España no solamente demuestra que es un país con un rendimiento excepcional, sino que además despierta la confianza plena e imprescindible de la Federación Internacional de Piragüismo y ahora de la Federación Europea", remarcó Hernanz.