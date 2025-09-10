Atenas acogerá la 'Final Four' de la Euroliga en 2026

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga ha anunciado este miércoles que la ciudad de Atenas acogerá la 'Final Four' de la temporada 2025-2026 de la Euroliga, en el Telekom Center, el renombrado y conocido OAKA, un pabellón que cuenta con capacidad para más de 18.000 espectadores y donde el Panathinaikos disputa todos sus encuentros.

"Euroleague Basketball se enorgullece de anunciar que la 'Final Four' de la Euroliga 2026 se llevará a cabo en Atenas, Grecia, devolviendo el prestigioso evento a uno de los destinos con más historia del baloncesto", confirmó la organización en un comunicado.

Esta será la segunda vez que Atenas albergue la 'Final Four', la primera fue en 2007. Después de disputar la última edición por primera vez fuera de Europa, en Abu Dabi, la Euroliga regresa al Viejo Continente, al Telekom Center ateniense, donde se disputarán las dos semifinales el 22 de mayo de las que saldrán los finalistas que se jueguen el título el 24.

"Atenas es una ciudad con una profunda tradición baloncestística y una de las aficiones más apasionadas de Europa. Estamos encantados de volver en 2026 a Atenas, una ciudad que ha albergado algunos de los momentos más inolvidables de la historia de la Euroliga", declaró el presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga.

Para el exjugador, "Grecia sigue siendo un mercado clave para la Euroliga, con dos clubes de primer nivel compitiendo anualmente, una afición increíblemente dedicada y un gran atractivo como destino turístico global". "Traer la 'Final Four' de vuelta a Atenas es una decisión lógica y estamos seguros de que ofrecerá otro evento espectacular", explicó.

Por su parte, el director ejecutivo, Paulius Motiejunas, considera que el OAKA se trata del "escenario ideal" para acoger la 'Final a Cuatro'. "El compromiso de la ciudad con el baloncesto, sumado a su rica historia y la pasión de la afición griega, la convierte en el escenario ideal para nuestro mayor evento", destacó.

"Quisiera agradecer al Gobierno griego y al Ministerio de Deportes su confianza en la Euroliga. Su apoyo y compromiso han sido fundamentales para que la 'Final Four' vuelva a Atenas después de casi dos décadas. Con su continuo respaldo, confiamos en que volveremos a ofrecer un evento inolvidable", concluyó.