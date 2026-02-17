Athenea: "Era consciente de que el nivel que estaba dando no era el apropiado para estar en el once"

Archivo - Athenea del Castillo of Real Madrid in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Alfredo Di Stefano stadium on December 06, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Real Madrid Athenea del Castillo ha comentado este martes que durante el primer tramo de temporada, en el que contó con menos minutos de los esperados, era "consciente" de que el nivel que estaba mostrando "no era el apropiado" para estar en el once, pero que supo "estar tranquila" y "esperar" su momento para dar la vuelta a la situación.

"Lo he gestionado bien porque era consciente de que el nivel que estaba dando no era el apropiado para estar en el once. He estado tranquila y he esperado mi momento. La virtud de este equipo es que las 24 estamos para sumar. Tenemos diferentes recursos en la plantilla", confesó la internacional española del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones ante el Paris FC sobre su falta de minutos en el arranque del curso.

Athenea, que ha participado en siete goles en los últimos ocho partidos, apuntó que se marcó el objetivo de "mejorar" sus registros a principio de temporada, y que lograrlo ha sido fruto del "trabajo del equipo". "Cuanto más cerca estemos del área rival más podré destacar. Estamos en una buena dinámica y en buena racha y ojalá se vea reflejado en el partido de mañana", agregó.

Incidiendo en los diferentes momentos de forma que hay a lo largo de una temporada, la cántabra dijo que las jugadores que jugaban por delante de ella "estaban mejor". "Esperé para aprovechar mi momento. También he aprendido mucho de esta etapa, tanto como jugadora y como persona. Athenea está por y para el equipo. Juego donde me manden", expresó.

En cuanto a poder meterse por segunda temporada consecutiva entre los ocho mejores equipos de Europa, la extrema madridista subrayó que es fruto del trabajo que se está haciendo, tanto los entrenador como el club, dando "continuidad a la plantilla". "A nivel personal estoy muy contenta y agradecida por esa constancia. Nuestro objetivo siempre fue estar entre los mejores equipos de Europa y mañana podemos lograrlo con el apoyo de nuestra afición", concluyó.