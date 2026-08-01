Athenea se fractura la clavícula en pretemporada

Archivo - Athenea del Castillo - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Real Madrid Athenea del Castillo sufrió este sábado una fractura de clavícula, en el amistoso de pretemporada contra el Madrid CFF, por la que pasará por quirófano.

"Tras las pruebas realizadas a nuestra jugadora Athenea por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fractura en la clavícula derecha. La lesión se ha producido en el partido de esta tarde frente al Madrid CFF", anunció el club blanco.

"Athenea será intervenida en los próximos días", añade el parte de la internacional española. La delantera sufrió un aciago inicio de pretemporada sobre el césped de la Ciudad Real Madrid, una fractura en el primer amistoso de puesta a punto. La cántabra se perderá el inicio del curso, que empieza a finales de agosto.