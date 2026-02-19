El Athletic ansía acercarse a Europa ante un Elche aferrado a su estilo

Oihan Sancet of Athletic Club celebrates after scoring the team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Athletic Club and Sporting Clube de Portugal at San Mames on January 28, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Elche CF abren este viernes (21.00 horas) en San Mamés la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports en un pulso que enfrenta la ambición local por acercarse a los puestos de Europa y la confianza en recuperar el estilo y los resultados de los franjiverde, que aún no han ganado en este 2026 ni lejos del Martínez Valero en todo el curso 2025-26.

El Athletic Club quiere prolongar su racha de buenos resultados en San Mamés este viernes. Los leones vienen de encadenar dos victorias consecutivas en Liga por primera vez desde el mes de agosto, seis puntos que le han servido para alejar el fantasma del descenso hasta los siete puntos. Además, se ha colocado a sólo cuatro puntos de la sexta plaza, por lo que una victoria ante el Elche, que sólo ha ganado dos veces en su historia en Bilbao, les metería de lleno en la lucha por Europa.

Un partido en el que el Athletic recupera a dos piezas clave en la temporada como Dani Vivian y Alex Berenguer, aunque no podrá contar con el pequeño de los Williams, que comenzó un nuevo tratamiento por su pubalgia esta semana y estará de baja de manera indefinida. El que sí estará será Gorka Guruzeta, al que se agarran los rojiblancos después de que haya visto puerta en tres ocasiones en los últimos cuatro partidos de los de Ernesto Valverde como locales.

Por su parte, el Elche de Eder Sarabia sigue confiado en que, pese a los malos resultados -tres empates frente a Valencia, Sevilla y Osasuna y cuatro derrotas- en este inicio de 2026, el estilo es intocable. "No hemos venido a Primera a sufrir. Hemos venido a competir, a disfrutar y consolidar algo", esgrime el vástago de 'Manu' Sarabia, leyenda del Athletic de los ochenta.

En su retorno a su querido San Mamés, Sarabia recupera a su ariete 'franquicia', Rafa Mir, para voltear una situación que le ha acercado al borde del descenso. Además, la mejoría en el juego en la pasada jornada contra Osasuna (0-0), en la que sólo la falta de acierto de Álvaro Rodríguez les apartó del triunfo, es el principal argumento para la esperanza de un grupo que baja mucho su confianza y rendimiento a domicilio, pues es el único equipo de la categoría que aún no sumó la victoria.

Igualmente, el técnico del equipo ilicitano recuperará a su pareja de centrales, Pedro Bigas y David Affengruber, con los que llegó a ser el equipo revelación en el tramo inicial de la campaña, y para tratar de volver a mantener la portería a cero con el propósito de alejarse de los puestos de cola de la tabla.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 25 DE LALIGA EA SPORTS.

- Viernes 20 de febrero.

Athletic Club-Elche CF. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21:00.

- Sábado 21 de febrero.

Real Sociedad-Real Oviedo 14:00.

Real Betis-Rayo Vallecano 16:15.

CA Osasuna-Real Madrid 18:30.

Atlético de Madrid-RCD Espanyol 21:00.

- Domingo 22 de febrero.

Getafe CF-Sevilla FC14:00.

FC Barcelona-Levante16:15.

Celta-RCD Mallorca 18:30.

Villarreal CF-Valencia CF 21:00.

- Lunes 23 de febrero.

Deportivo Alavés-Girona FC21:00.