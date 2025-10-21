El Athletic busca una necesaria reacción europea

Los leones precisan de su primer triunfo europeo del curso para mantener sus opciones de clasificación intactas ante el sorprendente Qarabag

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club recibe este miércoles al Qarabag en San Mamés (18.45 horas), en la jornada 3 de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los de Valverde necesitan sumar su primer triunfo europeo del curso, si no quieren ver como sus opciones de clasificación comienzan a dilapidarse, ante un sorprendente equipo azerbaiyano que llega a la catedral sexto clasificado y con pleno de victorias.

San Mamés acogerá la primera 'final' europea del Athletic Club en el curso. Sólo es la jornada 3 de la fase liga, pero las urgencias ya han llegado al equipo de Ernesto Valverde después de caer derrotado ante Arsenal (0-2) y Dortmund (4-1) en sus dos primeros partidos de Champions. Además, los rojiblancos atraviesan una crisis de juego y resultados en el último mes y medio de competición, en el que sólo han sumado una victoria en ocho partidos.

Cero puntos de seis posibles que tiene a los leones colocados en la antepenúltima posición de la clasificación, aunque a sólo dos puntos del último puesto de acceso a los 'playoffs'. Por ello, y pese a que la situación es bastante delicada, un triunfo permitiría al Athletic Club respirar y afrontar la salida a Newcastle en la próxima jornada con mayor confianza y menor presión.

Por su parte, el rival que tendrá en frente, el Qarabag, llega lanzado después de ser uno de los seis equipos que ha firmado un pleno de victorias. Los azerbaiyanos, que apuntaban a ser una de las cenicientas de la edición, sorprendieron en sus dos primeros partidos a Benfica (2-3) y Copenhague (2-0), y se encuentran dentro del Top-8 en la tabla clasificatoria. Por ello, la exigencia del partido será aun mayor para el Athletic, que sabe que se enfrenta a un posible rival directo.

Un duelo en el que el Athletic necesitará mejorar las prestaciones ofrecidas en el último encuentro liguero en Elche si quiere lograr la victoria. Los de Valverde están teniendo problemas a la hora de generar fútbol ofensivo, y algunos de los baluartes del curso pasado como Iñaki Williams, Oihan Sancet o Nico Williams están atravesando un bache de rendimiento. Por ello, será clave recuperar su mejor en el segundo partido de esta Liga de Campeones que acogerá San Mamés.

Muy especial será el partido para uno de ellos, Nico Williams. El internacional español debutará en Champions League tras perderse por lesión los primeros dos duelos, y hay muchas expectativas puestas sobre sus hombros. Nico arrancó el curso en un gran estado de forma, pero la lesión sufrida con España ante Turquía irrumpió en su buen momento, y pese a haber jugado minutos en los últimos dos partidos no se le ha visto al 100%. Ante el Qarabag se le espera de inicio.

El desequilibrio del pequeño de los Williams puede ser uno de los principales argumentos del Athletic para poner fin al atasco ofensivo en el que están sumidos. Con él sobre el campo se han visto los mejores minutos del curso, durante las tres primeras jornadas ligueras en las que firmaron un pleno de victorias. Sin él, la pólvora del Athletic se ha visto debilitada, anotando sólo cuatro goles en los últimos ocho partidos, de ellos, sólo dos anotados por un delantero, Iñaki Williams, de penalti, y Gorka Guruzeta.

Otra de las grandes incógnitas del partido será ver si Valverde vuelve a apostar por masivas rotaciones en Champions. Así lo hizo en las dos primeras jornadas en las que, por ejemplo, ni Yuri ni Areso ni Galarreta contaron con la titularidad. Y es que la exigencia de un calendario que hará al Athletic jugar tres partidos en siete días está siendo uno de los grandes hándicap de Valverde a la hora de dar continuidad al equipo en sus alineaciones.

No parece que esta tónica vaya a seguir patente ante el Qarabag, ya que el propio Valverde habló en rueda de prensa de la gran importancia que tiene este partido en términos de clasificación. Pese a ello, sí podría entrar en el equipo titular Andoni Gorosabel, en el lateral derecho, o Aitor Paredes en el eje de la zaga. Menos probable, pero no sin opciones, sería la apuesta por Maroan Sannadi o Berenguer en la punta en lugar de Guruzeta.

Por su parte, el Qarabag se encuentra en un momento de la temporada totalmente contrapuesto al del Athletic. Los pupilos de Qurban Qurbanov son líderes de su liga y acumulan seis victorias y ocho partidos consecutivos sin perder entre todas las competiciones. Además, fuera de casa han ganado todos los partidos que han disputado este curso, incluidos los cuatro europeos que han jugado --Shelbourne, Shkendija y Ferencvaros de clasificación, y Benfica en la fase liga--.

Buenos resultados en los que han tenido mucho que ver la pareja de delanteros compuesta por el colombiano Camilo Durán y el francés Abdellah Zoubir. Entre ambos acumulan cuatro participaciones en gol en esta Liga de Campeones --dos goles y dos asistencias--. Así, los de Valverde deberán estar muy atentos a un rival que tiene en la verticalidad a la contra una de sus principales virtudes.

Por último, en el apartado de bajas, Ernesto Valverde no podrá contar con los lesionados de larga duración Unai Egiluz y Beñat Prados, ni con Urko Izeta, que no está inscrito en la competición. Por su parte, el Qarabag llega a San Mamés con toda la plantilla a disposición a excepción del español Joni Montiel, lesionado, y el delantero Ramil Shedayev, que no está inscrito.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

QARABAG: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cadarquliyev; Kady Borges, Pedro Bicalho; Kashchuk, Leandro Andrade, Zoubir; y Duran.

--ÁRBITRO: Igor Pajac (CRO).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 18.45/Movistar+ Liga de Campeones.