El Athletic busca una victoria balsámica ante un necesitado Levante

El Athletic Club visita este sábado al Levante en el Ciutat de Valencia (18.30 horas), en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los rojiblancos necesitan una victoria para acercarse a los puestos europeos antes de afrontar una semana de máxima exigencia, ante un conjunto granota que quiere salir de los puestos de descenso y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Athletic Club y Levante disputan un duelo de necesitados en el Ciutat de Valencia. Ni rojiblancos ni granotas están consiguiendo los resultados esperados en las últimas jornadas, y ambos se encuentran lejos de los objetivos marcados a principio de curso. El equipo vizcaíno marcha a octavo a cuatro puntos de los puestos europeos, mientras que los valencianos son penúltimos con nueve puntos, a dos de la salvación.

Los pupilos de Ernesto Valverde, que firmaron un arranque de liga ilusionante con nueve de nueve en las tres primeras jornadas, han visto como en los siguientes 10 encuentros ligueros sólo han sacado ocho de 30 puntos posibles --dos victorias y dos empates--. Una marcha que los coloca como el penúltimo equipo de LaLiga EA Sports en ese periodo, sólo mejor que el Real Oviedo (6).

Precisamente la victoria en la jornada tres, frente al Real Betis (1-2), es la última y única de los rojiblancos a domicilio este curso. Desde entonces, el bagaje es de seis derrotas y dos empates, entre todas las competiciones, con un punto de 15 en liga. Ahora, en un campo en el que el Athletic sólo ha perdido en una de sus últimas nueve visitas --cinco victorias y tres empates--, quiere volver a sumar tres puntos importantes antes de afrontar una semana dura en la que se medirá a Real Madrid y Atlético de Madrid.

Por su parte, el Levante ha encadenado por primera vez en la temporada tres derrotas consecutivas, resultados que los han hundido en la clasificación hasta la penúltima plaza. Además, especialmente preocupante está siendo su marcha como local esta temporada, ya que no ha ganado ningún partido, cayendo en cuatro de los cinco duelos. Partidos en los que les está penalizando su falta de contundencia en defensa, siendo el local que más ha encajado hasta el momento en Liga (14).

En lo deportivo, Ernesto Valverde no podrá contar con los sancionado Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta, por los que entrarían el joven Selton Sáchez, que disfrutaría de su segunda titularidad en Liga, y el canterano Alejandro Rego, ni con Aymeric Laporte, que no se ha recuperado a tiempo de un proceso gripal. En el lado granota, Julián Calero tendrá que buscar sustituto a Unai Vencedor, que no jugará por la cláusula del miedo, mientras que Pablo Martínez y Carlos Espí son duda.

DUELO DIRECTO POR LA PERMANENCIA EN SON MOIX

El RCD Mallorca y Osasuna abrirán la jornada sabatina en Son Moix (14.00 horas) con un encuentro entre dos equipos anclados en la parte baja de la tabla clasificatoria y que necesitan sumar puntos si no quieren acabar la fecha 14 del calendario en descenso. Ahora, ambos se encuentran separados por un solo punto, con los bermellones por delante.

Una distancia que buscarán aumentar los locales prolongando su buena dinámica en Son Moix, donde han ganado dos de los últimos tres partidos y no pierde desde la jornada inaugural ante el FC Barcelona (0-3). Además, se mide a un rival frente al que sólo ha perdido una vez desde el año 2006 --en la temporada 2021-22 (2-3)--, aunque ha ganado en uno de los últimos cinco duelos.

Enfrente estará un Osasuna al que le está costando mucho lejos de El Sadar, donde sólo ha ganado el duelo copero frente al Sant Jordi (0-5). De hecho, los rojillos son el peor visitante de Primera División, habiendo conseguido un punto de 21 posibles, ante el Real Oviedo (0-0). Un balance muy negativo que tiene en su eficacia en ataque una de sus claves. Y es que sólo han conseguido ver puerta una vez, siendo el peor equipo de las cinco grandes ligas en este apartado, junto al Wolves.

En lo deportivo, Jagoba Arrasate no podrá contar con Leo Román y Antonio Lato, pero recupera tras más de dos meses lesionado al central albano Marash Kumbulla. Por su parte, Alessio Lisci tendrá las bajas de los sancionados Alejandro Catena e Iñigo Arguibide y los lesionados Valentin Rosier e Iker Benito, mientras que, finalmente, Jon Moncayola y Ante Budimir, sí han entrado en la convocatoria.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA EA SPORTS.

-Sábado 29 de noviembre.

Mallorca - Osasuna. Gil Manzano (C.Extremeño) 14.00 horas.

Barcelona - Alavés. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 16.15 horas.

Levante - Athletic Club. Cordero Vega (C.Cántabro)18.30 horas.

At. de Madrid - Real Oviedo. García Verdura (C.Catalán) 21.00 horas.